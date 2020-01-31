Bakan Kasapoğlu, Çatalca'da gençler ve sporcularla bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Çatalca Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Bakan Kasapoğlu, Çatalca'da bulunan gençlik merkezi ve spor salonunda gençlerle bir araya geldi.



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'daki temasları çerçevesinde Çatalca Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Mesut Öner ile görüşen Bakan Kasapoğlu, ilçedeki gençlik ve spor alanındaki çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Sporda kalkınmayı, sportif anlamdaki başarıyı ve sporun tabana yayılmasını yerel yönetimlerin desteği ile gerçekleştireceklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Bu anlamda Çatalca'ya yeni tesisler kazandırmayı planlıyoruz. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması başta olmak üzere basketbolda yıldızlar yetiştirmek amacıyla Çatalca'ya basketbol potaları yapacağız. Mahallelere semt sahaları inşa edeceğiz. Yerel yönetimlerimizle iş birliği içerisinde spor altyapımızı geliştireceğiz. Sadece tesisler inşa etmekle kalmayacak, Çatalca'dan şampiyon sporcular



çıkaracağız" dedi.



Bakan Kasapoğlu daha sonra, bir süre önce yenilenerek gençlere hizmet vermeye başlayan Çatalca Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.



Merkezde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Kasapoğlu, gençlerin yarıyıl tatilinde okullarından ayrı kaldıkları vakti gençlik merkezlerinde en iyi şekilde değerlendirdiklerini kaydetti. Bakan Kasapoğlu, Çatalca'daki merkezde gerçekleştirilen faaliyetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Bakan Kasapoğlu, gençlik merkezinin ardından İstanbul Kestanelik Spor Salonu'nu ziyaret etti. Burada antrenman yapan hentbolcuların çalışmalarını izleyen Bakan Kasapoğlu, sporcularla sohbet etti. - ANKARA