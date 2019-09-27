Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Çekya Milli Gününe katıldı
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Kasapoğlu, Çekya Milli Gününe katıldı

1 saat önce

Çekya Milli Günü için düzenlenen resepsiyondan görüntüler Ulusal Marşların okunması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çekya Milli Günü'ne katıldı.

Çekya Milli Günü için düzenlenen resepsiyondan görüntüler

Ulusal Marşların okunması

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çekya Milli Günü'ne katıldı.

Bakan Kasapoğlu, Çekya Milli Gününe katıldı

Mehmet Kasapoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'liler, eylem yapan anneleri tehdit edince olay çıktı
İstanbul'da 39 ilçede eş zamanlı "Yeditepe Huzur" denetimleri! Mansur Yavaş'tan 'salgın hastalık' iddialarına yalanlama Genç adam, askere gitmemek için 81 yaşındaki kuzeniyle evlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 23:49:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Çekya Milli Gününe katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]