Bakan Kasapoğlu, Çekya Milli Gününe katıldı
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Çekya Milli Günü için düzenlenen resepsiyondan görüntüler Ulusal Marşların okunması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çekya Milli Günü'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:23 Kaynak: AA
Çekya Milli Günü için düzenlenen resepsiyondan görüntüler
Ulusal Marşların okunması
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çekya Milli Günü'ne katıldı.
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