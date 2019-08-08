Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu: "Centilmence rekabet dolu bir maç izledik"
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Bakan Kasapoğlu: "Centilmence rekabet dolu bir maç izledik"

19 dakika önce

TFF Süper Kupa Finali Ankara Eryaman Stadyumu Galatasaray-Akhisarspor maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray'a tebrikANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Akhisarspor'u 1-0 yenerek TFF Süper Kupa'yı...

TFF Süper Kupa Finali
Ankara Eryaman Stadyumu
Galatasaray-Akhisarspor maçı
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray'a tebrik
ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Akhisarspor'u 1-0 yenerek TFF Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray'ı tebrik etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:
"Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan TFF Süper Kupa müsabakasında rakibi Akhisarspor'u mağlup ederek kupayı müzesine götüren Galatasaray'ı kutluyorum. Başarıda emeği geçen tüm takım futbolcularını, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ediyorum. Akhisarspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyor, yeni sezonda başarılar diliyorum."
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:10 Kaynak: AA
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