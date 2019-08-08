Bakan Kasapoğlu: "Centilmence rekabet dolu bir maç izledik"
19 dakika önce
TFF Süper Kupa Finali Ankara Eryaman Stadyumu Galatasaray-Akhisarspor maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray'a tebrikANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Akhisarspor'u 1-0 yenerek TFF Süper Kupa'yı...
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:10 Kaynak: AA
TFF Süper Kupa
Finali Ankara Eryaman
Stadyumu
Galatasaray-Akhisarspor maçı
Gençlik ve Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray'a tebrik
ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Akhisarspor'u 1-0 yenerek TFF Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray'ı tebrik etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:
"Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan TFF Süper Kupa müsabakasında rakibi Akhisarspor'u mağlup ederek kupayı müzesine götüren Galatasaray'ı kutluyorum. Başarıda emeği geçen tüm takım futbolcularını, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ediyorum. Akhisarspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyor, yeni sezonda başarılar diliyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı Süper Kupa'da Galatasaray, Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti! Kupa canavarı Fatih Terim! Galatasaray'da 20'inci kupasını kazandı Emre Belözoğlu çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı