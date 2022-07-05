Kasapoğlu ayrıca bir süre sohbet ettiği sporcularla fotoğraf çektirdi.

Burada madalya törenine katılan Kasapoğlu, kadınlar +67 kiloda birinci olan milli tekvandocu Nafia Kuş'un altın madalyasını takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bakan Kasapoğlu, Cezayir'de Tekvando Milli Takımı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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