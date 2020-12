- Bakan Kasapoğlu cimnastiğin altın kızları ile bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

"Türk gençliğinin, Türk sporunun ve Türk kadınının gücünü en mükemmel şekilde gösterdiniz"

"Sizler bizim, bu aziz milletin hem bugünüsünüz hem yarınısınız"

"Başarılı milli sporcularımız için 52 tane vakıf üniversitesi ile sözleşme yaptık"

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sprcuları kabul etti. Bakan Kasapoğlu, "Sizler bizim, bu aziz milletin hem bugünüsünüz hem yarınısınız. Bizler de bakanlığınız olarak tüm imkanlarımızla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda bir ilki başararak Ritmik Cimnastik Grup müsabakaları "3 çember, 2 labut" aletinde altın madalya kazanan milli takım sporcuları bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, Türk cimnastik tarihinde bir ilki başaran altın madalyalı sporculardan Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina ve Eda Asar'ı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın genel merkezinde kabul etti. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili Emre Bağcı ve ve Ritmik Cimnastik Milli Takım Antrenörü Ülker Şule Bağışlayan'ın katıldığı kabulde Bakan Kasapoğlu sporcu bursunun da müjdesini verdi.

"Muhteşem bir hikayeyi, başarıyı yazdılar"

Elde edilen başarıdan dolayı emeği geçen herkese teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Bilindiği gibi Avrupa Ritmik Jinmastik Şampiyonası'nda Miili Takımımız 3 çember 2 labut aletinde Avrupa şampiyonu oldu. Finallerde altın madalyayı almaya hak kazandılar. Muhteşem bir hikayeyi, başarıyı yazdılar. Tarihte bir ilki yaşattılar ve bu sporcularımız bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndalar, kendi bakanlıklarındalar. Ben her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sizler bizim iftihar vesilemizsiniz. Tabi ki sizlerin başarısında katkısı olan başta hocalarınız, antrenörleriniz ve her türlü özveriden kaçınmayan kıymetli aileleriniz, teknik ekip ve bununla birlikte federasyon yönetimini bir aile olarak görüyorum ben. Bu vesileyle bu alenin tüm mensuplarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Tabi sizler bize bir ilki yaşattınız. Sporcularımızın da her branşta, her farklı çalışmada iddiası olduğunu ve bu iddialarında da ne kadar haklı ve başarılı olduklarını da ispat ettiniz. Türk gençliğinin, Türk sporunun ve Türk kadınının gücünü en mükemmel şekilde gösterdiniz. Bizleri, değerli ailelerinizi ve bu aziz milleti büyük bir sevince boğdunuz. Her birinize teşekkür ediyorum. Sizler bizim, bu aziz milletin hem bugünüsünüz hem yarınısınız."

"Türk sporu artık dünyanın gündeminde"

Türkiye'nin olimpiyatlarda büyük başarı elde edeceğine inandığını belirten Bakan Kasapoğlu, "Bizler de bakanlığınız olarak tüm imkanlarımızla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizler Ay Yıdızımız, şanlı bayrağımızı göndere çektirdiniz. Bunlar hakikaten çok önemli başarılar ve bu başarıların bir tesadüf olmadığını da en güzel şekilde ortaya koydunuz. İnşallah 2021 Haziran ayında Bulgaristan'da düzenlenecek bir şampiyona var. Orada da kota mücadelelerinden de inanıyorum ki alnınızın akı ile çıkacaksınız. Türkiye'nin olimpiyat tarihinde cimnastik branşında en fazla sporcuyla katılacağı bir müsabaka, olimpiyat olacağına inanıyoruz. Tarihe geçecek. Bunlar hakikaten büyük bir emeğin sonucu ve bu hikayenin başrol kahramanı siz değerli sporcu arkadaşlarımızsınız. Türk sporu artık dünyanın gündeminde. Biz sporu birkaç branştan ibaret saymıyoruz. Hamdolsun bugün onu görüyoruz" diye konuştu.

"Eğitimiyle, sporuyla iç içe bir stili inşallah hep birlikte devam ettireceğiz"

Başarılı olan milli sporculara eğitim hayatları boyunca burs imkanı sağlayacaklarının müjdesini veren Bakan Kasapoğlu şunları dedi:

"Geçtiğimiz günlerde bir çalışma yapmıştık. Ama benim bugün size bugün o çalışmanın meyvelerinden biri olarak müjdelemek istediğim bir konu var. Milli Sporcu Bursluluğumuz. Başarılı milli sporcularımız için 52 tane vakıf üniversitesi ile sözleşme yaptık. Yüzde yüz faydalanma, ücretsiz okuma, sporcumuz spora ayırdığı zamandan dolayı yeteri belki hazırlanamadığı üniversitede gitmek istediği bölüme gitsin diye yüzde yüz burs imkanını sunduk ve bugün sizler bu şampiyonanın altın madalyalı gençleri olarak yüzde yüz bursu hakkettiniz. Onun da sizler için, eğitim hayatınızın için hayırlı olmasını diliyorum. Bizler eğitim ve sporun birlikte yürümesi için birbirine engel olmaması konusunda inşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var ise engelleri ortadan kaldıracağız. Eğitimiyle, sporuyla iç içe bir stili inşallah hep birlikte devam ettireceğiz."

"Ülkemize şampiyonlukla döndüğümüz için çok mutluyuz"

Altın madalya sahibi milli takımın kaptanı Duygu Doğan yaşadığı mutluluğu, "Ülkemize şampiyonlukla döndüğümüz için çok mutluyuz. Olimpik havuz sporcularıyız, destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Bakanlığımızın ve Federasyonumuzun desteklerini he zaman hissediyoruz. Üzerimizde emeği geçen bütün antrenörlerimize çok teşekkür ederiz. Altın madalyayı ülkemize kazandırdığımız için çok gururluyuz" açıklamasını yaptı.

"Birincilik bizim için çok kıymetli"

Şampiyon takımın Antrenörü Ülker Şule Bağışlayan ise, "Bir ilki başardık. Ritmik jimnastiği tanıttık. Bu çok önemli bizim için. Kadın sporu olması çok önemliydi bizim için. Sürpriz de oldu açıkçası ama çok mutluyuz. Birincilik bizim için çok kıymetli. Bütün destekleriniz için teşekkür ederiz. Bundan sonraki hedefimiz tabi ki olimpiyatlar. İnşallah elimizden geldiğince mücadele edeceğimize ve başaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Bu madalyalar bizim sorumluluğumuzu arttırdı"

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de, "Ben öncelikle her platformda kadınların spor yapması noktasında bizi teşvik etmenizden dolayı çok mutluyum. Ritmik cimnastik sadece kadınların yaptığı bir spor. Türk Cimnasik Federasyonu'nun Avrupa'da hiç altın madalyası yoktu. Bu kızlarımız aynı zamanda da Türkiye'nin ilk altın madalyasını aldılar. Bu madalyalar bizim sorumluluğumuzu arttırdı. Sizleri mahcup etmemek için biz de elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.