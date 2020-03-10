Bakan Kasapoğlu çocuklara kitap ve top hediye etti - Son Dakika
Son Dakika Genel Bakan Kasapoğlu çocuklara kitap ve top hediye etti - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu çocuklara kitap ve top hediye etti

6 saat önce

Bakan Kasapoğlu çocuklara kitap ve top hediye etti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilere kitap ve top hediye etti.

Bakan Kasapoğlu çocuklara kitap ve top hediye etti

KAYSERİ - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilere kitap ve top hediye etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere kentte bulunan Bakan Kasapoğlu, Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından AK Parti İl Teşkilatı'na yürüdü. Yol üzerindeki esnafları selamlayan Bakan Kasapoğlu, Refika Küçükçalık İlkokulu'nda bahçede oynayan çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kasapoğlu ve beraberindekiler öğrencilere kitap ve top hediye etti.

Bakan Kasapoğlu daha sonra parti il binasına gelerek partililerle görüştü.

Bakan Kasapoğlu çocuklara kitap ve top hediye etti

Mehmet Kasapoğlu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:52 Kaynak: İHA
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