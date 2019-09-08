Bakan kasapoğlu: çok önemli müsabakalara ev sahipliği yapıyoruz

"Son 18 senedeki tesisleşmemiz hakikaten devrim niteliğinde"

"Afyonumuz sadece bu organizasyonda değil pek çok branşta ev sahipliğine hazır bir ilimiz"

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ - Satılmış AKKAŞ/ AFYONKARAHİSAR - Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17'nci ayağı, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki final yarışları ile sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen şampiyonada Dünya Şampiyonası (MXGP) startına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu katıldı. Bakan Kasapoğlu'nu gelişi sırasında milli sporcular Münevvere Yılmaz, Meryem Betül Çavdar ve Selahattin Günger çiçekle karşıladı. Bakan Kasapoğlu daha sonra beraberindeki AK Parti Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Veysel Eroğlu ve TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar ile birlikte MXGP'nin startını verdi.

"SON 18 SENEDEKİ TESİSLEŞMEMİZ HAKİKATEN DEVRİM NİTELİĞİNDE"

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Harika bir organizasyon. Her yönüyle mükemmel. Uluslararası federasyondaki yönetici ile görüştük. 'Hiçbir kusurunu görmedim' dedi. Ben bu yönüyle Afyon camiasına, Afyon Valiliğimize, belediyemize, milletvekillerimize, Motosiklet Federasyonumuza teşekkür ediyorum. Ülke olarak her organizasyonu en güzel şekliyle organize edebiliyoruz. Bu anlamda son 18 senedeki tesisleşmemiz hakikaten devrim niteliğinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde. Afyon'daki bu pist de hakikaten dünyadaki önemli pistlerden bir tanesi, motor sporları adına. Hem tesislerimizle, organizasyonun kalitesiyle, ev sahipliğimizle, Afyonluların misafirperverliğiyle bu organizasyonu da başarıyla tamamladığımızı görüyorum. Sporcuların ve seyircilerin dünyanın dört bir yanından gelmesi, ülke olarak dünyanın pek çok devine meydan okuduğumuzu gösteriyor. Ben bu anlamda çok mutluyum. Spor müsabakaları açısından çok önemli müsabakalara ev sahipliği yapıyoruz. Ankara'da devam eden bir organizasyon var. Dün milli maçımız vardı. Süper Kupa'ya ev sahipliği yaptık. İnşallah bunların devamı gelecek. Yine Afyonumuzdaki spor yatırımları son 18 yılda devasa nitelikte. Sadece motor sporları değil, pek çok branşta sadece Afyon'da değil, ülkemizin dört bir yanında tesislerimizle, kalitemizle ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz."

"AFYONUMUZ SADECE BU ORGANİZASYONDA DEĞİL PEK ÇOK BRANŞTA EV SAHİPLİĞİNE HAZIR BİR İLİMİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinin organizasyona güç kattığını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesi bu organizasyona güç kattı. Afyon'un tüm yöneticilerine ve Motosiklet Federasyonumuzun özverisine müteşekkirim. Gelecek sene inşallah katlayarak ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Afyonumuz sadece bu organizasyonda değil pek çok branşta ev sahipliğine hazır bir ilimiz. Ben spor camiasını Afyon'a davet etmek istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Kasapoğlu'nun karşılanması

-Bakan Kasapoğlu'nun start vermesi

-Açıklamaları

-Yarışlardan detaylar