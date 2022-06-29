İncelemeleri sırasında Bakan Kasapoğlu'na, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı , Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da eşlik etti.

Bakan Kasapoğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Spor Bilimleri Mezuniyet Töreni'nin ardından, Esenboğa Külliyesi içerisindeki toplam 4 bin kişi kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurdunun inşaatını ziyaret etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Kasapoğlu, Çubuk'ta öğrenci yurdu inşaatını inceledi - Son Dakika

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