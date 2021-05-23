Bakan Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'nı izledi - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'nı izledi

23.05.2021 15:28

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi Bakan Kasapoğlu'nun alandaki gençlerle konuşması Halk oyunları gösterisi Hatıra fotoğraf çekimi Bakan Kasapoğlu'nun müsabakaları izlemesi Dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesi Bakan Kasapoğlu'nun şal şapik atölyesini...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi

Bakan Kasapoğlu'nun alandaki gençlerle konuşması

Halk oyunları gösterisi

Hatıra fotoğraf çekimi

Bakan Kasapoğlu'nun müsabakaları izlemesi

Dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesi

Bakan Kasapoğlu'nun şal şapik atölyesini gezmesi Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Şırnak'ta düzenlenen Cudi Cup Tenis Turnuvası'nı izledi

ŞIRNAK - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın finalini izledi.

Bakan Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'nı izledi
Bakan Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'nı izledi
Bakan Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'nı izledi
Bakan Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'nı izledi

Mehmet Kasapoğlu, Şırnak, Tenis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'nı izledi - Son Dakika


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