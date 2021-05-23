Bakan Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'nı izledi - Son Dakika

ŞIRNAK - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın finalini izledi.

Bakan Kasapoğlu'nun şal şapik atölyesini gezmesi Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Şırnak 'ta düzenlenen Cudi Cup Tenis Turnuvası'nı izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi

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