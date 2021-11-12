BAKAN KASAPOĞLU MANİSA'DA AÇILIŞLAR YAPTI - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından geçtiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin yeni binasının açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Kasapoğlu, "Üniversiteler ülkemizin en önemli dinamiklerinden. Bu bağlamda gayretleri ülkemizin geleceği için çok önemli. Bakanlık olarak üniversitelerimizi önemli paydaşlarımızdan olarak görüyoruz. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, ülkemizin en köklü spor bilimleri fakülteleri arasında yer alıyor. Hatta ilk 3'ten de biridir. Bugün açılışını yaptığımız bu modern tesisler inanıyorum ki hem spor camiamıza hem akademik camiamıza ülkemizin spor yarınlarına çok ciddi katkıları olacak bir çalışma. Başta sayın rektörümüzü, hocalarımızı ve emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Bakanlık olarak tüm imkanlarımızla sporcularımızın, hocalarımızın, antrenörlerimizin bu anlamda geleceğe hazırlanması anlamında bu okullar kritik bir misyon taşıyor. Bu iş birliğini daha da güçlendirerek yarının olimpiyat şampiyonlarını, uluslararası alanda yıldızlarını birlikte yetiştirmeyi umuyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Dr. Ahmet Ataç, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İl Başkanı Murat Öner ve beraberindekiler, kurdelesini kesip binanın açılışını gerçekleştirdi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin yeni binasının açılışının ardından, Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı'nı ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, sonrasında Soma'ya gelerek Soma Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı.'ÜLKE GENELİNDE 400'E YAKIN GENÇLİK MERKEZİ AÇTIK'

Açılışta konuşan Kasapoğlu, 7 gün 24 saat hizmet edecek bir gençlik merkezi yaptıklarını belirtti. Kasapoğlu, "Gençlerimizin hem bugününü hem de yarınını dolu dolu değerlendirmeleri adına donanımlı bir şekilde yetişmeleri adına Cumhurbaşkanımız öncülüğünde bugüne kadar hiçbir özveriden kaçınmadığımız gibi bundan sonra da gençlerimiz için hiçbir fedakarlıktan geri durmayacağız. Geleceğin bilim insanlarını, sanatçılarını, kültür adamlarını, sporcularını, yıldızlarını, analarını, babalarını yetiştirmek için inanıyorum ki bu gençlik merkezimiz gece gündüz tüm ekibiyle hizmet edecek. Ülke genelinde 400'e yakın gençlik merkezi açtık. Manisa'da gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak. Bu tesis, gençlerimizi bilimden sanata, sanattan kültüre spora kadar gelişimlerini desteklemek amacıyla her türlü imkanlarla donatıldı" ifadelerini kullandı.

'TÜM VATANDAŞLARIMIZA YÜZME ÖĞRETECEĞİZ'

Soma Stadı'nı 7 bin 500 kişi kapasiteyle ilçeye kazandıracağını söyleyen Kasapoğlu, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında da tüm vatandaşlara yüzme öğreteceklerinin altını çizdi. Konuşmasının ardından kesilen kurdeleyle tesis açıldı.Soma Gençlik Merkezi'nin açılışının ardından Bakan Kasapoğlu, yapımı süren Soma Nazım Yavuz Stadı alanı ve ilçeye yapılması planlanan yarı olimpik yüzme havuzu saha alanında incelemelerde bulunduktan sonra Somaspor'u ve Soma Belediyesi'ni ziyaret ederek Manisa programını noktaladı.