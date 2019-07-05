Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu: "Cumhurbaşkanımız sporu çok önemseyen, sporcuya çok değer veren bir lider"
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Bakan Kasapoğlu: "Cumhurbaşkanımız sporu çok önemseyen, sporcuya çok değer veren bir lider"

9 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları kabul etti.
Bakan Kasapoğlu: Cumhurbaşkanımız sporu çok önemseyen, sporcuya çok değer veren bir lider
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:16 Kaynak: AA
gençlik ve spor bakanı, belarus, avrupa, Güncel
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