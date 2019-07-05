Bakan Kasapoğlu: "Cumhurbaşkanımız sporu çok önemseyen, sporcuya çok değer veren bir lider"
9 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:16 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belarus
'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2. Avrupa
Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları kabul etti.
İngilizler Ozan Tufan'ı inceledi: Önemli bir sanatçı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, ilk kez İBB'yi ziyaret etti! İmamoğlu, genel başkanına söz verdi
Afganistan'daki FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Lüks yatta eski eşiyle keyif sürüyor