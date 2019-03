Bakan Kasapoğlu: "Cumhurbaşkanımızı 1994'ten Beri Engellemeye Hatta Öldürmeye Teşebbüs Ettiler"

KARABÜK - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 31 Mart seçimlerin önemine değinerek, "Cumhurbaşkanımızı engellemek için sadece 17 yıldır değil 1994'ten beri bir takım odaklar durmadan çalıştılar, engellemeye onu yasaklamaya hatta 15 Temmuz'da öldürmeye kadar götürdüler, bunu başaramadılar. Sizlerin o onurlu ve dik duruşuyla, basiretiyle, ferasetiyle başaramadılar, inşallah bunu hiçbir zaman başaramayacaklar" dedi.

Bakan Kasaoğlu bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Karabük'e geldi. İlk Olarak Karabük Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Kasaoğlu, burada TBMM 23. Dönem Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin, Vali Fuat Gürel, Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş'inde katılımıyla kentteki spor yatırımlarını ve yeni yatırımları masaya yatırarak toplantı yaptı.

Toplantının ardından 5000 evler semtinde yapılan çok amaçlı spor salonun açılışına geçen Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar yeni ve kaliteli tesislere sahip olduklarını ve bunu her yerde göğüslerini gere gere söylediklerini ifade etti.

"Tesisleri kullanma durumumuz istenildiği ölçüde değil"

Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımızın engin vizyonu ile spora ve sporcuya olan güveni ve sevgisi ile hamdolsun bakanlarımızın yöneticilerimizin katkıları ile toplumumuzun her noktasında çok güzel tesislerimiz var. Fakat bununla ilgili şöyle bir sorunumuz var; maalesef spor yapma alışkanlığımız, bu tesisleri kullanma durumumuz istenildiği ölçüde değil. Bundan sonra bu tesislerimizin eksik olanlarını tamamlamaya hem de bu tesislerimizi çok daha verimli kullanmaya mecburuz. Bu anlamda kadınlarımızın öncü misyonu ile bundan sonra sporun odak noktası evde çocuklarını, eşlerini önce kendileri olmak üzere mutlaka spora teşvik etmelerini istirham ediyorum. Sporun mutlaka bizim günlük yaşamımızda bir yeri olması lazım. Nasıl günlük işlere vakit ayırıyoruz, sporunda günlük hayatımızda yer edinmeli. Sportif başarının yolu da bundan geçiyor. Sporu tabana yayan toplumlar sporda şampiyonlar çıkarıyor. Dolayısıyla bu toplumun merkezine bundan sonraki süreçte biz kadınlarımızı alıyoruz. Kadınlarımızın öncülüğünde gençlerimizle her yaştan insanımızla sporun engel tanımayan ruhu ile tüm Türkiye'yi bir seferberlikle bu tesislerimizi daha yoğun ve verimli kullanacağız" dedi.

"Cumhurbaşkanımızı 1994'ten beri engellemeye hatta öldürmeye teşebbüs ettiler"

31 Mart seçimlerinin önemli bir süreç olduğunu da vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gerçekten Cumhurbaşkanımızı engellemek için sadece 17 yılan beri değil ta 1994'ten beri bir takım odaklar durmadan çalıştılar, engellemeye onu yasaklamaya hatta 15 Temmuz'da öldürmeye kadar götürdüler, ama bunu başaramadılar. Sizlerin, o onurlu ve dik duruşuyla, basiretiyle, ferasetiyle başaramadılar ve inşallah bunda hiçbir zaman başaramayacaklar. 31 Mart gerçekten önemli bir süreç. Sadece yerel yönetim sürecini ifade etmiyor. Bunu en son geçen hafta Yeni Zelanda da o hainin, caninin ifadelerinden aldık. Dünyada bir takım odaklar Türkiye'de AK Parti'nin Cumhurbaşkanımızın tökezlemesini ellerini ovuşturarak bekliyorlar. Bunlar 31 Mart'ı imkan olarak görüyorlar. Ben gerek Karabük'ün gerek ilçelerimizin bu konuda basiretine ferasetine güveniyorum" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından düzenlenen yarışmada dereceye giren KYK'da kalan öğrencilere ödül verdikten sonra protokol üyeleri ile birlikte tesislerin açılış kurdelesini kesti. Kasapoğlu ve beraberindekiler daha sonra spor salonunu gezerek, amatör takımlara malzeme hediye etti.

