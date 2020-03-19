Bakan Kasapoğlu: "Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme... - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu: 'Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme... - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu: "Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme...

7 saat önce

Bakan Kasapoğlu: "Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı'nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir"

Bakan Kasapoğlu:

Bakan Kasapoğlu: "Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı'nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir" - ANKARA

Koronavirüs, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:17 Kaynak: İHA

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