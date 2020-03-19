Son Dakika › Spor › Bakan Kasapoğlu: 'Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme... - Son Dakika Spor
Bakan Kasapoğlu: "Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme...
7 saat önce
Bakan Kasapoğlu: "Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı'nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir"
Bakan Kasapoğlu: "Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı'nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir" - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:17 Kaynak: İHA
Son Dakika Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası