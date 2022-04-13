BAKAN KASAPOĞLU CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU 4. ETAP STARTINI VERDİ - Son Dakika

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda dördüncü etabın startı, İzmir Konak Meydanı'nda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla verildi. Startın verilmesiyle birlikte sporcular, 152.1 kilometrelik İzmir- Manisa etabı için pedal çevirmeye başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir programı kapsamında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Bakan Kasapoğlu, Valilikte basına kapalı olarak düzenlenen toplantıda kentteki üniversite rektörleri ile bir araya geldi. Toplantının ardından 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda dördüncü etabın startı, Bakan Kasapoğlu tarafından İzmir Konak Meydanı'nda verildi. Startta Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve TBF Başkanı Emin Müftüoğlu yer aldı. Startın verilmesiyle birlikte sporcular, 152.1 kilometrelik İzmir- Manisa etabı için pedal çevirmeye başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar sporculara alkışlarla destek verdi. Öte yandan bisiklet sporuyla ilgilenen bir grup, Konak Meydanı önünde bisiklet sürerken kazada hayatını kaybeden kişilere dikkat çekmek amacıyla pankart açtı. Sürücüleri dikkatli olmaya çağıran vatandaşlardan Ferhan Tokul, bisiklet kazalarının ölümle sonuçlandığını söyledi.