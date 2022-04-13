Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 4'üncü etabının startını verdi (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 4'üncü etabının startını verdi (2)

13.04.2022 18:29
Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 4'üncü etabının startını verdi (2)

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KULA'YA YENİ MODEL SPOR LİSESİ MÜJDESİGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün, memleketi Manisa'da düzenlenen 57'nci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 4'üncü Etap programının ardından Manisa ve Kula protokolleriyle kısa bir görüşme yaptı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KULA'YA YENİ MODEL SPOR LİSESİ MÜJDESİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün, memleketi Manisa'da düzenlenen 57'nci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 4'üncü Etap programının ardından Manisa ve Kula protokolleriyle kısa bir görüşme yaptı. Bakan Kasapoğlu, Kula Kaymakamı Kemal Duru, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok ile yaptığı görüşmede, geçen hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla 'Spor Liseleri Ortak Yönetim Modeli Protokolü' töreninde açıklanan 20 kentte yaptırılacak yeni model Spor Liseleri'nden birinin Kula'ya kazandırılacağını söyledi.

Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),


YORUMLAR
500
Bisiklet hırsızlığıyla aranan şüphelinin 21 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı Bisiklet hırsızlığıyla aranan şüphelinin 21 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

Amelia Hamlin, Bisiklet, Manisa, Kula, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 4'üncü etabının startını verdi (2) - Son Dakika


Son Dakika
18:26 Cübbeli Ahmet Hoca, hızlı kılınan teravih namazı için Diyanet Başkanlığı'na seslendi!
18:24 Komşu esnafların park kavgası sonucu 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı!
18:23 İki dünya yıldızı bedavaya Fenerbahçeli oluyor!
18:22 ODTÜ'ye alınmayan Babacan: Giriş çıkışta kimseden izin almak zorunda değiliz
18:01 Oyuncu Ceyhun Fersoy, Mert Hakan Yandaş'ın attığı taklalarla dalga geçti!
17:56 Makatına koyduğu 2 kiloluk dambıl içeri kaçan adam soluğu hastanede aldı, doktorlar bile çıkaramadı
17:44 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Biden'ın Rusya'ya soykırım suçlaması kabul edilemez
17:42 4 büyük kulübün borçları dudak uçuklattı! Zirvede Fenerbahçe var
17:35 Ankara'da bir baro tarihte ilk defa iftar düzenledi! 2 No'lu Baro Başkanı Korkmaz açıklamalarda bulundu
17:11 Eko İklim Zirvesi'nde rekora imza atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 18:36:16. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 4'üncü etabının startını verdi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement