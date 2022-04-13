Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının startını verdi - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının startını verdi

13.04.2022 11:54
Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının startını verdi

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 4. etabının startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 4. etabının startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 4. etabının startı verildi. Yarışın start bayrağını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sallarken, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da start noktasında Bakan Kasapoğlu'na eşlik etti.

Konak Meydanı'ndan start verilen, 25 takımdan 161 bisikletçinin katılımıyla gerçekleştirilen yarışta, 152.1 kilometrelik İzmir- Manisa etabı zorlu bir tırmanışa sahne olacak. Sporcular, son 15 kilometrede yaklaşık 200 metre yükseklikten bin 200 metre rakımlı Spil Milli Parkı'na tırmanacak. Etabın saat 14.30 civarında sona ermesi bekleniyor.

(Ali İhsan Çiftçi - Salih Yılmazsoy/ İHA)

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının startını verdi
Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının startını verdi
Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının startını verdi
Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının startını verdi
Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının startını verdi
Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının startını verdi

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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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