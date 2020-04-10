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Bakan Kasapoğlu'dan corona virüs testi pozitif çıkan Yunus Mallı'ya geçmiş olsun telefonu
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Bundesliga takımlarından Union Berlin'de forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı ile telefonda görüştü.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Bundesliga takımlarından Union Berlin'de forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı ile telefonda görüştü.
Bakan Kasapoğlu, bir aile üyesinin korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Almanya'daki evinde karantinada olan Yunus Mallı'ya ailesinin ve kendisinin durumunu sordu.
Milli futbolcudan durumunun iyi olduğu bilgisini alan Bakan Kasapoğlu, Yunus'a ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:37
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