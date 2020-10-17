Bakan Kasapoğlu'dan Çorum Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'dan Çorum Belediyesi'ne ziyaret

17.10.2020 19:54
Bakan Kasapoğlu'dan Çorum Belediyesi'ne ziyaret, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Çorum'un spor kenti olması noktasında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, " Çorum'un spor kenti olması noktasında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a gelen Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çorum Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Bakan Kasapoğlu'na belediye yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Durmak yok yola devam felsefesinde şartlar ne olursa olsun gerek yatırımlar gerek gençlikle ilgili çalışmaları yukarılara taşıma ve hergün bir adım daha ileri götürme gayretinde olduklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Stadyum çalışmalarına destek verdik. Spor Salonu'nu en kısa sürede tamamlayacağız. Yüzme havuzumuzu en güzel şekilde modernize ettik. Önümüzdeki ayda halkımızla buluşturacağız. Yüzme bilmeyen kalmasın kampanyasını Çorum'da gülü bir şekilde yürütüeceğiz. Yüzme bilmek isteyen herkese yüzmeyi öğreteceğiz" dedi.

Ziyarette Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti MKYK Üyesi ve Çorummilletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar hazır bulundu.

(İHA)

Bakan Kasapoğlu'dan Çorum Belediyesi'ne ziyaret
Bakan Kasapoğlu'dan Çorum Belediyesi'ne ziyaret
Bakan Kasapoğlu'dan Çorum Belediyesi'ne ziyaret

Mehmet Kasapoğlu, Yüzme, Bakan, Çorum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'dan Çorum Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika

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