Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'dan EURO 2020 kura değerlendirmesi
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Bakan Kasapoğlu'dan EURO 2020 kura değerlendirmesi

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası grup kuraları sonunda yer aldığı A Grubuna ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Kasapoğlu'dan EURO 2020 kura değerlendirmesi, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası grup kuraları sonunda yer aldığı A Grubuna ilişkin açıklamada bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilen Avrupa Futbol Şampiyonası grup kuraları sonucunda A Milli Futbol Takımımızın yer aldığı A grubunu değerlendirdi.

A Milli Futbol Takımı'nın, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu. Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilen Avrupa Futbol Şampiyonası grup kuraları sonucunda Ay Yıldızlı Ekip, A Grubunda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti.

Bakan Kasapoğlu, Twitter'dan A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası grup kuraları sonunda eşleşmeyi değerlendirdi.

Bakan Kasapoğlu, "2020 Avrupa Şampiyonası'nın açılışını Roma'da biz yapıyoruz. Finalini de Wembley'de bizim yapmamamız için hiçbir neden yok. Milli Takımımıza inanıyoruz, yürüyelim arkadaşlar..." ifadesini kullandı.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:45 Kaynak: İHA
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