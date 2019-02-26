Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Derbi Dostluğunu Örnek Gösterdi

Bakan Kasapoğlu, Derbi Dostluğunu Örnek Gösterdi

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan ve 3-3 berabere sonuçlanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine ilişkin, "Dün akşam derbi maçı vardı, çok zevkli bir maç oldu.

Bakan Kasapoğlu, Derbi Dostluğunu Örnek Gösterdi, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan ve 3-3 berabere sonuçlanan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisine ilişkin, "Dün akşam derbi maçı vardı, çok zevkli bir maç oldu. Maç öncesi kulüp başkanlarımızın bir arada olması ve tribünlerin kardeşliği, örnek bir olaydı. İnşallah bu manzaralar bütün stadyumlarımızda daim olur." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Sinop Dokuzoğlu Stadyumu'nun temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü olduğunu hatırlatarak, kendisine uzun ve sağlıklı ömürler diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 yıldır ülkeye çok önemli hizmetlerde bulunduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 17 yıldır ciddi mesafeler katettik. Sağlıktan ekonomiye, ekonomiden ulaşıma, teknolojiye, sanayiye ve spora kadar ülkemiz çok önemli atılımlar yaptı. 2002 yılında bin 500 spor tesisi varken şimdi 5 bin spor tesisimiz var. Bunun yanında yapımı devam eden tesisler var ve belediyelerimizi, diğer kamu kurumlarımızı dahil ettiğimizde bu spor tesislerimizin sayısı iki katına kadar çıkabiliyor." diye konuştu.

Sinop Dokuzoğlu Stadyumu'nun ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz spor, birliği beraberliği pekiştiren bir unsur, gerçekten tabana yayılması gereken bir olay. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz spor tesisleri bu misyona hizmet ediyor. Bu süreçte toplumumuzun sporu benimsemesi ve daha çok spor yapması adına da pek çok projeyi sizlerin hizmetine sunacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Spor centilmenliktir, birlik beraberliği pekiştiren bir unsurdur. Dün akşam derbi maçı vardı, çok zevkli bir maç oldu. Maç öncesi kulüp başkanlarımızın bir arada olması ve tribünlerin kardeşliği, örnek bir olaydı. İnşallah bu manzaralar bütün stadyumlarımızda daim olu."

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından beraberindekilerle stadyumun temel atma işlemini gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:33 Kaynak: AA

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