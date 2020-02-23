Bakan Kasapoğlu derbi için Kadıköy'de - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu derbi için Kadıköy'de

6 saat önce

İstanbul DHAGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu derbi maçta yer aldı.

Bakan Kasapoğlu derbi için Kadıköy'de, System.String[]

İstanbul DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu derbi maçta yer aldı.

Bakan Kasapoğlu statta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından karşılanırken, protokol tribününde Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Ali Koç ile bir süre sohbet etti. Maç başlamadan önce centilmenlik adına güzel görüntülerin yaşanmasında önemli pay sahibi olan Bakan Kasapoğlu, iki başkana derbi için başarı diledi. Maç başlamadan kısa bir süre önce protokol tribününden ayrılan Ali Koç, Mustafa Cengiz'e başarılar dileyip her maçta olduğu gibi uğur denemesi nedeniyle locasına geçerken, Bakan Kasapoğlu ve Mustafa Cengiz mücadeleyi birlikte takip ettiler. Bakan ve Başkanlar karşılaşma öncesinde saygı duruşunun ardından milli marşın okunmasına da eşlik ettiler

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Kasapoğlu'nun karşılanması

-protokol tiribününde Mustafa Cengiz ve Ali Koç ile sohbeti

-Tarafların birbirine başarı dilemesi

-Saygı duruşu ve milli marşın okunması


Mehmet Kasapoğlu, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:11 Kaynak: DHA
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