Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu: "Derbi Maçlarında Tatlı Bir Rekabet Olur"

Bakan Kasapoğlu: "Derbi Maçlarında Tatlı Bir Rekabet Olur"

1 saat önce

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Derbi maçlarında tatlı bir rekabet olur.

Bakan Kasapoğlu:
Beşiktaş- Fenerbahçe derbisini takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Derbi maçlarında tatlı bir rekabet olur. Ben iki takımı da tebrik ediyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ın evinde Fenerbahçe'yi ağırladığı derbi maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti. 3-3 beraberlikle sona eren maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Keyif dolu bir mücadeleydi. Derbi maçlarında tatlı bir rekabet olur. Maç öncesi kulüp başkanlarının bir araya gelip, dostluk mesajı vermesi de ayrıca taktire şayan. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:32 Kaynak: İHA

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