Bakan Kasapoğlu: "Derbi Maçlarında Tatlı Bir Rekabet Olur"
1 saat önce
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Derbi maçlarında tatlı bir rekabet olur.
Beşiktaş- Fenerbahçe
derbisini takip eden Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Derbi maçlarında tatlı bir rekabet olur. Ben iki takımı da tebrik ediyorum" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ın evinde Fenerbahçe'yi ağırladığı derbi maçı Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti. 3-3 beraberlikle sona eren maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Keyif dolu bir mücadeleydi. Derbi maçlarında tatlı bir rekabet olur. Maç öncesi kulüp başkanlarının bir araya gelip, dostluk mesajı vermesi de ayrıca taktire şayan. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:32 Kaynak: İHA
Ahmet Çakar: Şenol Güneş'i İkinci Yarı İçin Kınıyorum
Derbide 2 Gol Atan Burak Yılmaz, Beşiktaşlı Taraftarlardan Özür Diledi
Tolgay Arslan Dürüm Konusuna Açıklık Getirdi: Ne Dürüm Yedim Ne de Başka Bir Şey
Önder Özen, Derbi Maç Sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i Eleştirdi