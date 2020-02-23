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Bakan Kasapoğlu, derbiyi başkanlarla izledi
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, derbiyi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte izledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:38 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, derbiyi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte izledi.
Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tribünden takip etti. Kasapoğlu mücadeleyi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile yan yana izledi. - İSTANBUL
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