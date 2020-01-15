Bakan kasapoğlu derdimiz sporumuzun güçlü var oluşu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan kasapoğlu derdimiz sporumuzun güçlü var oluşu - Son Dakika

Bakan kasapoğlu derdimiz sporumuzun güçlü var oluşu

6 saat önce

(SPOR) Bakan Kasapoğlu Derdimiz sporumuzun güçlü var oluşuERCAN ATA - NESRİN AYDIN YALDIZ ANKARA,(DHA) - Ankara'da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın ilk 2 gününde futbol odaklı gündemler görüşülürken, bugün diğer branşların federasyon başkanlarıyla bir araya gelindi.

(SPOR) Bakan Kasapoğlu Derdimiz sporumuzun güçlü var oluşu

ERCAN ATA - NESRİN AYDIN YALDIZ ANKARA,(DHA) - Ankara'da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın ilk 2 gününde futbol odaklı gündemler görüşülürken, bugün diğer branşların federasyon başkanlarıyla bir araya gelindi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor federasyonlarının başkanlarıyla basına açıklamalarda bulunurken, Biz spor camiası olarak bir aileyiz. Ailemizin çözülmesi gereken konularımız var ve bunları masaya yatırıyoruz dedi.

Cumhurbaşkanı'nın dün gerçekleşen kabulünde çalıştayın gündemini kendilerine arz ettiklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu; Hatalarımızla yüzleşmekten çekinmiyoruz. Medeni ortam noktasındaki usül uslup noktasındaki hassasiyetlerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Hiçbir anlamda gerilim ve sıkıntıyı gündeme almamızı gerektirmiyor. Buradaki her arkadaşımızın derdi sporumuzun yarınları, sporumuzun güçlü var oluşu. Gerek kulüplerimiz gerek federasyonlarımızla bu sorunları dert edinen tüm camiayla inşallah daha güçlü bir gelecek için yarınlara yürüyeceğiz. Buna inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda güçlü desteği var. Kendilerine müteşekkiriz. Çalıştayımızın beklenilenin de ötesinde bir verimle sonuçlanacağına inanıyoruz. Çalıştayın sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Gerek mali anlamdaki meseleleri ve idari anlamdaki konuları da masaya yatırdığımız gibi bunların uluslararası anlamda küresel rekabette daha güçlü olma adına nasıl şekillendirileceğine yönelik yol haritalarını da ortaya koyacağız. Aziz milletimizi hak ettiği başarılarla sevindirmenin gayreti içinde olacağız şeklinde konuştu.

Bakan kasapoğlu derdimiz sporumuzun güçlü var oluşu

Futbol, Ankara, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:38 Kaynak: DHA
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