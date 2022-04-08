Bakan Kasapoğlu dereceye giren sporculara madalyalarını verdi - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu dereceye giren sporculara madalyalarını verdi

08.04.2022 20:21
Bakan Kasapoğlu dereceye giren sporculara madalyalarını verdi

Şanlıurfa'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ı makamında ziyaret etti.

Şanlıurfa'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ı makamında ziyaret etti. Haliliyeli sporcular ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, çeşitli branşlarda derece alan sporculara madalya takdim etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ı ziyaret etti. Belediye binasında Başkan Mehmet Canpolat ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, ilçede spor alanında yapılan ve yapılacak olan yatırımlarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra Haliliyeli sporcularla bir araya gelen bakan Kasapoğlu, basketbol, judo, voleybol, bilek güreşi, taekwondo ve kick boks dallarında Dünya, Avrupa ve Türkiye'de dereceye giren sporculara madalya takdim etti. Bakan Kasapoğlu, Kick Boks Avrupa Şampiyonu Emrah Yaşar ve Dünya Kupası Şampiyonu Muhittin Akaltun'a ise madalya ve kupalarını verdi.

Haliliyeli sporcularla bir süre sohbet eden Bakan Kasapoğlu, birçok branşta derece alan gençlere başarılar diledi.

(Bekir Şeyhanlı/ İHA)

Bakan Kasapoğlu dereceye giren sporculara madalyalarını verdi
Bakan Kasapoğlu dereceye giren sporculara madalyalarını verdi
Bakan Kasapoğlu dereceye giren sporculara madalyalarını verdi
Bakan Kasapoğlu dereceye giren sporculara madalyalarını verdi
Bakan Kasapoğlu dereceye giren sporculara madalyalarını verdi
Bakan Kasapoğlu dereceye giren sporculara madalyalarını verdi

YORUMLAR
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu dereceye giren sporculara madalyalarını verdi - Son Dakika


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