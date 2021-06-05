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Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır'da "2023 Seçimleri Sandık Görevlileri Eğitim Programı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır'da "2023 Seçimleri Sandık Görevlileri Eğitim Programı"nda konuştu Açıklaması

05.06.2021 15:31
Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Çıtayı her gün yukarı taşıyacağız. Her gün daha ilerisini gerçekleştireceğiz.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Çıtayı her gün yukarı taşıyacağız. Her gün daha ilerisini gerçekleştireceğiz. Bizim farkımız bu. Birileri üretmeden lafla peynir gemisi yürütmeye çalışacak ama biz üreteceğiz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Sezai Karakoç Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2023 Seçimleri Sandık Görevlileri Eğitim Programı"nda yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın yerinin her zaman gönüllerinde ve yüreklerinde ayrı olduğunu söyledi.

Tarihi, kıymetli insanları, gençleri ve kadınlarıyla çok özel bir şehir olan Diyarbakır'da, dolu dolu program icra ettiklerini anlatan Kasapoğlu, "Rabb'imize hamdolsun, bizleri kardeş ve aynı davanın yoldaşı kılmış. Bu dava ki herhangi bir hareket değil, sadece bir milleti, coğrafyayı değil insanlığı, insanlığa hizmeti esas alan ve insanı eşref-i mahlukat gören bir anlayışın temsilcisi, bir misyon." diye konuştu.

Bu misyonun çatısı altında, yarınları, yarınların güçlü Türkiyesini inşa etme sürecinde beraber olduklarını aktaran Kasapoğlu, "Rabb'im bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın." ifadesini kullandı.

Kentte dün gerçekleştirdikleri toplantılarda, Diyarbakır ile gençler ve kadınlar için yapılabilecekleri ele aldıklarını belirten Kasapoğlu, "Diyarbakır'ın gençlik ve spor çıtasını nasıl daha yukarılara taşırız' diye konuştuk. Şükürler olsun aldığımız kararlar, sporun her alanında ve gençlikle ilgili tüm ihtiyaçları karşılayacak derecede. Önümüzdeki süreci 2023 ve 2053 vizyonumuzu, 2071 hedeflerimizi hızlı şekilde gerçekleştirecek, Diyarbakır'ı öncü misyonunu her zamanki gibi ortaya koyacak derecede bereketli kararlar aldık. Tüm Diyarbakır için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde gece gündüz demeden, hiç bir engel tanımadan aziz millet ve kendilerinden ümidi olan tüm insanlık için çalışmayı görev bildiklerini kaydeden Kasapoğlu, bu davanın öncü neferleriyle ülkenin her bir karışında, ekonomi, sanayi, eğitim, sağlık ve sporda çok farklı bir performans ortaya koyduklarını bildirdi.

Önlerine çıkan engelleri bir bir bertaraf ettiklerini dile getiren Kasapoğlu, "Önümüze engel çıkarmaya çalışanlar, bu milletin evlatlarını, temiz yüreğini istismar etmeye kalkanlar bilsinler bundan sonra da her bir engeli yine bu asil kadrolarla el ele ve omuz omuza vererek birer birer aşmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gördüğünüz gibi 726 gün... Hakikaten zaman çok hızlı geçiyor. Bahsettiğimiz vizyon, sorumluluk, her an çalışmayı, iki anını birbirine eşit kılmamayı bizlere öğütlüyor. İnancımızda iki günü eşit olan ziyandadır. Çıtayı her gün yukarı taşıyacağız. Her gün daha ilerisini gerçekleştireceğiz. Bizim farkımız bu. Birileri üretmeden lafla peynir gemisi yürütmeye çalışacak ama biz üreteceğiz, taş üstüne taş koyacağız. Biz biliyoruz ki insanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Bu yolda çalışacağız."

"Teşkilatımız, değerli arkadaşlarımız o sandıklara gözü gibi bakarlar"

Teşkilatın her üyesiyle gurur duyduklarını, gurur duymaya da devam edeceklerini anlatan Kasapoğlu, sandık görevlilerinin eğitim süreci için teşkilata teşekkür etti.

Bunun önemli bir misyon olduğunu, 1994'te ilk kez oy kullanma yaşının geldiğini ve 24 Mart seçimlerinde Fatih'te sandıkta görevli olduğunu anlatan Kasapoğlu, saat 05.00'te başladıkları çalışmayı ertesi gün sabah bitirdiklerini dile getirdi.

Sandık görevinin, sadece o güne mahsus bir görev olmadığını, o günün öncesinde sandık listelerini teşkilat olarak aldıklarını ve en az iki kez o sandıkta oy kullanacak kişileri ziyaret ettiklerini belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Diyoruz ya adam adama markaj. Bizim hareketimizin, siyasi metodolojimizin aslında önemli kavramlarından biri oy kullanacak insanları tanımandır, gerektiğinde oy kullanmaları noktasında ellerinden tutup getirme, özellikle seçim günü sandıklara sahip çıkma... Teşkilatımız, değerli arkadaşlarımız o sandıklara gözü gibi bakarlar, onu biliyoruz. O emaneti, milletin emanetini kimseye gasbettirmezler onu da biliyoruz."

Eğitimin görevlileri daha donanımlı kılma ve sürece daha güçlü hazırlanma yönünde önemli bir kazanım olacağına inandığını bildiren Kasapoğlu, Diyarbakır'daki programlarında dinamizm, inanç ve gayret gördüğünü ifade etti.

Bakan Kasapoğlu, "Bunun neticesinde de inşallah sandıkları birer birer patlatacağız. Tüm dünyaya Diyarbakır'ın güçlü Türkiye yolundaki kardeşlik, kalkınma ve adalet yolundaki evrensel mesajını hep birlikte haykıracağız. İnşallah sizlerle olan buluşmalarımız, kucaklaşmalarımız da devam edecek." diye konuştu.

Programa, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve partililer katıldı.

Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır'da 2023 Seçimleri Sandık Görevlileri Eğitim Programı nda konuştu Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır'da 2023 Seçimleri Sandık Görevlileri Eğitim Programı nda konuştu Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır'da 2023 Seçimleri Sandık Görevlileri Eğitim Programı nda konuştu Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır'da 2023 Seçimleri Sandık Görevlileri Eğitim Programı nda konuştu Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır'da 2023 Seçimleri Sandık Görevlileri Eğitim Programı nda konuştu Açıklaması

Mehmet Kasapoğlu, Diyarbakır, Kongre, Sandık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır'da '2023 Seçimleri Sandık Görevlileri Eğitim Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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