Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır'da şehit olan vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi - Son Dakika

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Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır'da şehit olan vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır'da terör örgütü tarafından şehit edilen vatandaşlar için Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır'da terör örgütü tarafından şehit edilen vatandaşlar için Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diledi.
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde alçak terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:01 Kaynak: İHA
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