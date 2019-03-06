Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu Diyarbakır'da Sporcularla Buluştu

Bakan Kasapoğlu Diyarbakır'da Sporcularla Buluştu

12 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kent Meydanı'nda Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı çeşitli dallarda kurs gören öğrencilerle buluştu.

Bakan Kasapoğlu Diyarbakır'da Sporcularla Buluştu, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kent Meydanı'nda Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı çeşitli dallarda kurs gören öğrencilerle buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Bakan Kasapoğlu, Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı çeşitli dallarda kurs gören öğrencilerle bir araya geldi. Burada öğrencilere konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, sporla birlikte barışın dilini teröre karşı, ayrımcılığa karşı, bağımlılığa karşı, uyuşturucuya karşı sanal bağımlılığa karşı kullanacaklarını söyledi.

Bakan Kasapoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Diyarbakır'da yüzme havuzu olmayan ilçelerde yüzme havuzu sözü verdim, 6 ay içerisinde Diyarbakır'da havuzu olmayan ilçe kalmayacak sizlerle birlikte yüzme şampiyonları yetiştireceğiz. Bizler sporla birlikte barışın dilini sporun o evrensel barış dilini teröre karşı, ayrımcılığa karşı, bağımlılığa karşı, uyuşturucuya karşı sanal bağımlılığa karşı kullanacağız. Gençlerimiz çok daha diri bir zihinle çok daha sağlıklı vücutlarla geleceğe daha güçlü rekabet gücü daha yüksek, aydın bireyler olarak yetişecekler inşallah. Bu gördüğümüz tablo Diyarbakır'ın spor şehri olduğunu herkese ispat eden bir tablo bizde bunu, daha da ileriye taşıma noktasında karalıyız. Olimpik bir branş olarak kaykay, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda sporseverlerle buluşacak, bu çerçevede biz Diyarbakır'ımızı kaykay noktasında önemli bir merkez olarak kabul ettik. Diyarbakır'da kaykayla ilgili ulusal ve uluslar arası kaykay organizasyonunu gerçekleşmesi için yeni bir pist inşa edeceğiz. Bununla Diyarbakır gençlerine hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki protokol ile kaykay boyaması yaparak, kaykaylar üzerine desen verdi. Meydanda bulunan gençlere kaykay hediye eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra Büyükşehir Belediyesi Öğretmen Evi'nde gençlerle bir araya gelerek soru cevap şeklinde sohbet etti. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:00 Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Diyarbakır, Güncel
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