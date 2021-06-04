Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Önümüze ne engel çıkarırlarsa çıkarsınlar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir şekilde mücadeleden kaçınmayacağız, kardeşliğimizden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz." dedi.

Kasapoğlu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Bakanlık tarafından medeniyetin sembolü Diyarbakır'da yeni projelerin hayata geçirilmeye devam edeceğini belirtti.

Cuma namazı sonrası Diyarbakır annelerini ziyaret ettiklerini anımsatan Kasapoğlu, "Annelerimizi sabrın sembolleri olarak görüyoruz ve inşallah tüm imkanlarımızla onların yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Valilikte, ilçe ve köyleri kapsayan çok kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Kasapoğlu, pek çok alanda yapılacak yatırımları değerlendirdiklerini söyledi.

Talepleri dinlediklerini anlatan Kasapoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çıtamızı hem sporda hem de gençlikte çok daha yukarıya çıkarıyoruz. Diyarbakır'ın 17 ilçesi köyleri dahil olmak üzere yarı olimpik havuzlarımız, tenis kortlarımız, semt sahalarımız ve antrenman sahalarımız, gençlik merkezleri olmak üzere tüm tesisleri inşallah inşa edeceğiz. Bununla birlikte bir bilim merkezi projesi hayata geçiriyoruz. Diyarbakır gençleri ve 81 vilayetten gençlerin gelip bir arada olacağı, hasbihal edeceği, kaynaşacağı bir kamp alanı için karar aldık ve en kısa zamanda Diyarbakır'a kazandıracağız. Biz inanıyoruz ki Diyarbakırlı gençler, buralarda daha güçlü yarınlara hazırlanacaklar ve biz hep birlikte çıtamızı her alanda bilimde, sanatta, ekonomide, sporda daha yukarılara taşıyacağız."

Kardeşliğin önemine değinen Bakan Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Önümüze ne engel çıkarırlarsa çıkarsınlar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir şekilde mücadeleden kaçınmayacağız, kardeşliğimizden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz ve hiçbir zaman fitneye, ayak oyunlarına prim vermeden kardeşliğimizle birliğimizle beraberliğimizle el ele, omuz omuza yarınlara yürüyeceğiz. İnanıyoruz ki Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliği ve önderliğinde 2023, 2053 ve 2071 vizyonumuz çok daha güçlü şekilde daha büyük hedeflerle birer birer gerçekleşecektir."

"Siz ne talep ediyorsanız başımız gözümüz üstüne"

Bakan Kasapoğlu, kentteki temasları kapsamında Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki Genç Ofis'in açılış törenine de katıldı. Burada gençlerle Diyarbakır yöresine ait türküler seslendiren Kasapoğlu, halı sahada da penaltı kullandı. Kasapoğlu, buradaki konuşmasında da üniversitelerde Genç Ofisleri açtıklarını anımsatarak gençlerle iç içe olduklarını söyledi.

Gençlerin buraları gece gündüz kullanmalarını istediklerini aktaran Kasapoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bundan sonra burası size emanet. Kütüphanesiyle diğer imkanlarıyla siz ne istiyorsanız onu yapacağız gençler. Siz ne talep ediyorsanız başımız gözümüz üstüne bunu bilin. Diyarbakır ve ilçeleri, gençlik için çok önemli kararlar aldık. Çok farklı tesisleri inşa edeceğiz. Yeni havuzlar, sahalar inşa ediyoruz. Futboluyla, basketboluyla, voleyboluyla, tenis kortlarıyla, salonlarıyla, gençlik merkezleriyle, kamplarıyla, bilim merkeziyle inşallah gençlikte ve sporda yeni bir döneme geçiyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

Kasapoğlu, gençler için Bakanlığının tüm imkanlarını kullanmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Yarının Türkiyesini gençlerin yöneteceğinin altını çizen Kasapoğlu, "O yüzden sizlerin çok güçlü ve donanımlı olmasını istiyoruz. İnanıyorum ki bir anınızı, bir dakikanızı dahi boş geçirmeden dolu dolu Genç Ofis başta olmak üzere tüm imkanları kullanacaksınız. Emeği, gayreti olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Buradaki programın ardından tarihi İç Kale'de Genç ve Sporcu Buluşması programına katılan Bakan Kasapoğlu, gençlerle sohbet etti ve onların sorularını cevapladı.