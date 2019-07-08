Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, doğa kampında gençlerle buluştu
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Bakan Kasapoğlu, doğa kampında gençlerle buluştu

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Gençlik Vakfının Edirne'de düzenlediği doğa kampına katıldı.

Bakan Kasapoğlu, doğa kampında gençlerle buluştu, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Gençlik Vakfının Edirne'de düzenlediği doğa kampına katıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, Keşan ilçesindeki kamp alanında bulunan amfitiyatroda gençlerin coşkulu alkışlarıyla karşılandı.
Gençlerle yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, "Bu coşkunuz bizlere ümit veriyor, geleceğe birlikte yürüyeceğiz. Biz küçük hayallerin değil, büyük ideallerin insanlarıyız. Sizlerde gördüğüm bu heyecan ve kararlılık, bizleri yarınlar adına çok daha güçlendiriyor. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kasapoğlu, gençlerden bakanlık bünyesinde yer alan tesislerden yararlanmalarını isteyerek, şunları kaydetti:
"Gençlik kamplarımızla, yurtlarımızla, gençlik merkezlerimizle, proje desteklerimizle sizlerin her zaman yanınızdayız. Türkiye'nin dört bir yanında çok kaliteli tesislere sahibiz. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir spor hamlesi gerçekleşti. İnşallah sizleri bu tesislerde daha çok göreceğiz. Hem spor hem de gençlik projelerinde beraber yürüyeceğiz."
Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından kamptaki etkinlik alanlarını gezerek öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. ?
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:46 Kaynak: AA
Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Edirne, Güncel
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