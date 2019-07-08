Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu doğa kampında gençlerle buluştu
Son Dakika Spor Haber

Bakan Kasapoğlu doğa kampında gençlerle buluştu

28 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı'nın Edirne'de düzenlediği doğa kampına katıldı.

Bakan Kasapoğlu doğa kampında gençlerle buluştu, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı'nın Edirne'de düzenlediği doğa kampına katıldı. Gençler tarafından ilgiyle karşılanan Bakan Kasapoğlu, "Bu coşkunuz bizlere ümit veriyor, geleceği birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlediği doğa kampında gençlerle bir araya geldi.

Kamp alanında bulunan amfi tiyatroda gençlerin coşkulu alkışlarıyla karşılanan Bakan Kasapoğlu, burada gençlere seslendi. Gençlerle yakından ilgilenen Kasapoğlu, "Sizlerde gördüğüm bu heyecan ve kararlılık bizleri yarınlar adına çok daha güçlendiriyor. Biz küçük hayallerin değil, büyük ideallerin insanıyız. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Tüm tesislerimizin kapıları gençlerimize açık"

Gençlerin, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan tesislerden yararlanmasını isteyen Bakan Kasapoğlu, "Gençlik kamplarımızla, yurtlarımızla, gençlik merkezlerimizle, proje desteklerimizle sizlerin her zaman yanınızdayız. Türkiye'nin dört bir yanında çok kaliteli tesislere sahibiz. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir spor hamlesi gerçekleşti. İnşallah sizleri bu tesislerde daha çok göreceğiz ve hem sporda hem gençlik projelerinde yer alarak beraber yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından kamptaki etkinlik alanlarını gezerek öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:10 Kaynak: İHA
Türkiye, Edirne, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


S-400 parçalarının Türkiye'ye gönderildiği iddia edildi Bilal Erdoğan'dan, "Okçular Vakfı kapatılıyor" iddiasına yanıt S-400'ler Türkiye'de nereye konuşlandırılacak? İşte öne çıkan 3 yer Türkiye Gazeteciler Sendikasından SETA raporuyla ilgili suç duyurusu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 13:38:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu doğa kampında gençlerle buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]