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Bakan Kasapoğlu doğa kampında gençlerle buluştu

29 dakika önce

- Bakan Kasapoğlu doğa kampında gençlerle buluştuANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı'nın Edirne'de düzenlediği doğa kampına katıldı.

- Bakan Kasapoğlu doğa kampında gençlerle buluştu
ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı'nın Edirne'de düzenlediği doğa kampına katıldı. Gençler tarafından ilgiyle karşılanan Bakan Kasapoğlu, "Bu coşkunuz bizlere ümit veriyor, geleceği birlikte yürüyeceğiz" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı'nın Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlediği doğa kampında gençlerle bir araya geldi.
Kamp alanında bulunan amfi tiyatroda gençlerin coşkulu alkışlarıyla karşılanan Bakan Kasapoğlu, burada gençlere seslendi. Gençlerle yakından ilgilenen Kasapoğlu, "Sizlerde gördüğüm bu heyecan ve kararlılık bizleri yarınlar adına çok daha güçlendiriyor. Biz küçük hayallerin değil, büyük ideallerin insanıyız. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
"Tüm tesislerimizin kapıları gençlerimize açık"
Gençlerin, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan tesislerden yararlanmasını isteyen Bakan Kasapoğlu, "Gençlik kamplarımızla, yurtlarımızla, gençlik merkezlerimizle, proje desteklerimizle sizlerin her zaman yanınızdayız. Türkiye'nin dört bir yanında çok kaliteli tesislere sahibiz. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir spor hamlesi gerçekleşti. İnşallah sizleri bu tesislerde daha çok göreceğiz ve hem sporda hem gençlik projelerinde yer alarak beraber yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından kamptaki etkinlik alanlarını gezerek öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bakan Kasapoğlu doğa kampında gençlerle buluştu
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:26 Kaynak: İHA
Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Edirne, Spor
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