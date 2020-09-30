Son dakika... Bakan Kasapoğlu, Draman Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin temelini attı - Son Dakika

Son dakika... Bakan Kasapoğlu, Draman Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin temelini attı

Son dakika haberleri: - Bakan Kasapoğlu, Draman Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin temelini attı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un Fatih ilçesinde yapılacak olan Draman Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin temel atma törenine katıldı.

- Bakan Kasapoğlu, Draman Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin temelini attı

İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un Fatih ilçesinde yapılacak olan Draman Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin temel atma törenine katıldı.

Fatih'te düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yanı sıra, Ak Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, sporseverler ile Fatih halkı katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Böyle bir yere spor tesisi kazandırmak çok önemli. Fatih Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İstanbul, dünyanın başkentidir, gözbebeğidir. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile yarınlarımız için ülkemizin bir ucundan diğer ucuna tesislerle donattığımız gibi İstanbul'a da yatırımlarımızla farklı ufuklara taşımanın gayreti içindeyiz. Geçtiğimiz günlerde Eyüp'te havuz tesisimizin temelini attık, Ümraniye'de bir temel daha attık. Bugün Fatih'teyiz. Fatih demek İstanbul demek. Fatih'in çocukları, kadınları en güzeline layık. Bugün yerel yönetimlerimizle güçlerimizi birleştirerek yarının yıldızlarını Fatih'ten yetiştireceğiz. Burası önemli bir sembol olacak" dedi.

"Sportif iddiamız zirve"

Ülkede yapılan tesisleşme hamlelerinin dünyada örneği olmadığını belirten Bakan Kasapoğlu, " Türkiye'de büyük bir dönüşüm var. Sportif iddiamız zirve. Bu manada 2002'den bu yana yapılan tesisleşmenin dünyada örneği yok. Spor her şeyin ilacı. Bu yüzden sporu yaygınlaştırmak, halkın, gençlerin kadınlara erişimini açmak bizim için çok önemli. Bu tesisin de hem havuz hem de sportif imkanları ile büyük bir kazanım olduğuna inanıyorum. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında yüzme kampanyası başlattık. Tüm Türkiye'de bu devam ediyor. Pandemiye rağmen bu hedefi en güçlü şekilde geçeceğiz. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' bizim çok önemsediğimiz bir proje. Bu kadar deniz imkanının olduğu bir ülkede halkımızın böyle tesislerle buluşması bizim için önemli bir misyon. Bu projeyi çok daha yukarı taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Üreten gençlik yetiştirme anlamında ciddi projelerimiz var"

Türkiye'nin her alanda zirveye oynadığını vurgulayan Kasapoğlu, "Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sonrası kazanmış olduğu pratiklik ve son iki yılda kazanılan deneyimlerle sanayisiyle, ekonomiyle, sağlığıyla, sporuyla zirveye oynadığının büyük göstergesi. Donanımlı, üreten gençlik yetiştirme anlamında ciddi projelerimiz var. Bizim davamız insanlığa hizmet davası. Birileri temel atmama çalışması yaparken biz bu ülkenin gençleri için üretmeye çalışacağız. Her icraata karşı çıkanlara bugün olduğu gibi yarın da üreterek cevap vereceğiz. Biz insanların hayırlısı insanlara faydalı olandır inancıyla yürüyoruz. Bu vesileyle can Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu, kardeşlerimizin yanında var olmaya da devam edeceğimizi ifade ediyorum" dedi.

Turan: "Gençlerimizin daha güçlü olası için çalışıyoruz"

Törende konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise, "Bugün 13 projeden bir tanesinin temelini atıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çocuklarımızın, gençlerimizin kaliteli mekanlarda kaliteli vakitler geçirmesini birincil önceliğimiz yaptık. Her yaştan insanımızın spor yapması için birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Gençlerimizin daha güçlü daha başarılı bireyler olması ve yeteneklerini keşfetmeleri için devlet ve belediyeler olarak ortak çalışıyoruz. Bakanlığımızın verdiği destek ile 13 tesisimizin Fatih'te çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Fatih'e dev kompleks

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ile yapımına devam edilen ve yaklaşık bin metrekarelik bir alanda hizmet verecek olan komplekste 500 metrekarelik yüzme havuzu, güreş ve judo branşları için toplamda 500 metrekarelik antrenman salonları olacak. İki katlı inşa edilen komplekste, 160 araç kapasiteli otopark ile kafeterya bölümü de yer alacak.

Son dakika... Bakan Kasapoğlu, Draman Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin temelini attı
Son dakika... Bakan Kasapoğlu, Draman Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin temelini attı
Son dakika... Bakan Kasapoğlu, Draman Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin temelini attı
Son dakika... Bakan Kasapoğlu, Draman Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin temelini attı

İstanbul, Draman, Fatih, Yüzme, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 13:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika... Bakan Kasapoğlu, Draman Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin temelini attı - Son Dakika Spor

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