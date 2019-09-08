Bakan Kasapoğlu Dünya Motokros Şampiyonası Finaline katıldı

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17'nci ayağı, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki final yarışları ile sona erdi. Final yarışına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu katıldı.



Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen şampiyonada Dünya Şampiyonası (MXGP) startına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu katıldı.



Bakan Kasapoğlu daha sonra beraberindeki AK Parti Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Veysel Eroğlu ve TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar ile birlikte MXGP'nin startını verdi. Bakan Kasapoğlu yarışları yakından izledi.



Kasapoğlu, Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından alanda açılan "Hayatıma Kastım Yok Kaskım Var" standını ziyaret ederek bilgi aldı.



Bakan Kasapoğlu daha sonra da diğer stantları gezerek burada yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu'na katılımlarından ve şampiyonaya verdikleri desteklerden dolayı Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından plaket verildi. - AFYONKARAHİSAR