Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu olan milli eskrimci Aleyna Ertürk'ü tebrik etti - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu olan milli eskrimci Aleyna Ertürk'ü tebrik etti

09.04.2022 18:48
Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu olan milli eskrimci Aleyna Ertürk'ü tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda yıldız kadınlar epe kategorisinde altın madalya kazanan Aleyna Ertürk'ü tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda yıldız kadınlar epe kategorisinde altın madalya kazanan Aleyna Ertürk'ü tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, milli eskrimci Aleyna Ertürk için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda yıldız kadınlar epe kategorisinde altın madalya kazanan Aleyna Ertürk'ü kutluyorum. Sporcumuzun dünya şampiyonluğunu elde etmesi bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Genç sporcumuz Aleyna'nın başarılarının devamını diliyorum."

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Milli eskrimci Aleyna Ertürk'ten Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda altın madalya Milli eskrimci Aleyna Ertürk'ten Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda altın madalya

Birleşik Arap Emirlikleri, Altın Madalya, Eskrim, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu olan milli eskrimci Aleyna Ertürk'ü tebrik etti - Son Dakika


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