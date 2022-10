Bakan Kasapoğlu: '"İnancın, birlik ve beraberliğin karşısında hiçbir engelin olamayacağını tüm dünyaya haykırdınız"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Ampute Futbol Milli Takımı ile bir araya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ile futbolcular katıldı.

Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya şampiyonu olarak Türkiye'ye büyük bir sevinç yaşattığını dile getiren Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Dünya kupası, bu işin zirvesi. Burada inanmışlığı görüyorum. Tüm ekibimize gönülden teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin Ampute Futbol Milli Takımı'na her zaman inandığına vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, "Halkımızın ilgisi her daim güç veren bir unsur. Aziz milletimize teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın her daim sporu bizzat takip eden yönü ve liderliği ampute futbolunda da çok ciddi bir başarıyı getiriyor. Buradaki herkes diğer branşlar için önemli bir örnek ve model. Bu şampiyonluk tesadüf değil. İnandınız ve ruhunuzu ortaya koydunuz. İnancın, birlik ve beraberliğin karşısında hiçbir engelin olamayacağını tüm dünyaya haykırdınız. İnanıyorum ki bu başarılar artarak devam edecek. Yeni hedefler koyan bir anlayışla yola devam edeceğiz." diye konuştu.

Muaz Ergezen: "Tüm şampiyonalar içinde en zirvesi"

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, çok iyi bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını aktararak, "Şampiyon olmak büyük bir gurur ve onur. Sporcularımızın kamplarla ilgili tüm imkanlarını devletimiz karşıladı. Neredeyse sıfır hatayla harika bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Her anlamda tüm şampiyonalar içinde en zirvesi bu oldu. Çok büyük tebrikler aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Osman Çakmak: "Zirvede kaldığımız için çok mutluyuz"

2022 Dünya Kupası'nı kazanarak İstiklal Marşı'nı okutmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Osman Çakmak ise şu görüşleri paylaştı:

"Dünya kupasına giden yolda bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Ampute futbolunda sporcu kardeşlerimize verdiğiniz destekle büyük bir devletin neler yapabileceğini gösterdiniz. Organizasyonun İstanbul'da olması ayrı bir güzel. 24 ülke ilk kez tam katılabildi. Sizin nezdinizde Türkiye Futbol Federasyonu da elini taşın altına koydu. Çok teşekkür ediyorum. Zirvede kaldığımız için çok mutluyuz. Gazi arkadaşlarımızı da ziyaret ettik. Bir saatliğine de olsa her şey unutuldu. Herkese çok teşekkür ediyoruz."