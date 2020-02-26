Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu Esra Bayrak'ı kutladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu Esra Bayrak'ı kutladı - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu Esra Bayrak'ı kutladı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre finalinde altın madalya kazanan özel sporcu Esra Bayrak ile Kadınlar 4x200 Metre Bayrak Yarışı'nda dünya üçüncülüğünü elde eden milli takımı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu Esra Bayrak'ı kutladı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre finalinde altın madalya kazanan özel sporcu Esra Bayrak ile Kadınlar 4x200 Metre Bayrak Yarışı'nda dünya üçüncülüğünü elde eden milli takımı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı: " Polonya'da devam eden Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcumuz Esra Bayrak, dünya şampiyonu olarak bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Aynı organizasyonda Esra Bayrak, Muhsine Gezer, Edanur Akın ve Fatma Damla Altın'dan oluşan milli takımımız ise Kadınlar 4x200 Metre Bayrak Yarışı'nda dünya üçüncülüğünü elde ederek yine önemli bir başarıya imza attı. Sporcularımızı bu değerli derecelerinden dolayı tebrik ediyor, madalya kazanma süreçlerinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."


Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:35 Kaynak: DHA
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