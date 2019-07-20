Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu dünya şampiyonu olan Çitak'ı telefonla arayarak tebrik etti
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Bakan Kasapoğlu dünya şampiyonu olan Çitak'ı telefonla arayarak tebrik etti

32 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'da düzenlenen Dünya Gençler Yelken Şampiyonası'nda laser radial sınıfında altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan milli sporcu Yiğit Yalçın Çitak'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu dünya şampiyonu olan Çitak'ı telefonla arayarak tebrik etti, System.String[]
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'da düzenlenen Dünya Gençler Yelken Şampiyonası'nda laser radial sınıfında altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan milli sporcu Yiğit Yalçın Çitak'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'da düzenlenen Dünya Gençler Yelken Şampiyonası'nda laser radial sınıfında altın madalya kazanan Yiğit Yalçın Çitak ile telefonda görüştü. 57 ülkeden 57 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazanan Yiğit Yalçın Çitak'ı tebrik eden Bakan Kasapoğlu, milli sporcunun dünya şampiyonu olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, başarısının devamını diledi.

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Gençler Yelken Şampiyonası'nda laser radial sınıfında altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan milli sporcu Yiğit Yalçın Çitak için ayrıca tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'da düzenlenen Dünya Gençler Yelken Şampiyonası'nda laser radial sınıfında altın madalya kazanan Yiğit Yalçın Çitak'ı kutluyorum. Dünya Şampiyonu olarak bizleri gururlandıran milli sporcumuzun kariyerinin ilerleyen dönemlerinde de bu güzel başarısını sık sık tekrarlamasını ümit ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere de teşekkür ediyorum." - ANKARA
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:04 Kaynak: İHA
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