Bakan Kasapoğlu Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp'i kutladı

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, dördüncü kez dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti.



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, dördüncü kez dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak kutladı.



Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, finalde Kübalı rakibi Oscar Pino Hinds'i 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Bakan Kasapoğlu, aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan Rıza Kayaalp'i, müsabaka sonrası telefonla arayarak tebrik etti.



Bakan Kasapoğlu ayrıca, Rıza Kayaalp için bir de tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Kazakistan'da düzenlenen Büyükler Dünya Şampiyonası'nda 130 kilo grekoromen stilde dünya şampiyonu olarak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Rıza Kayaalp'i kutluyorum. Dördüncü kez dünya şampiyonu olarak Türk güreş tarihine geçen Rıza'nın, Tokyo'da da birincilik kürsüsüne çıkacağına olan inancım tam. Bu başarıda emeği geçen antrenörlerimizi ve yöneticilerimizi de tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." - ANKARA