Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu: "Dünyanın, En Yeni, En Modern Spor Tesisleri Bizde"

Bakan Kasapoğlu: "Dünyanın, En Yeni, En Modern Spor Tesisleri Bizde"

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, "Dünyanın, Avrupa'nın en yeni, en modern spor tesisleri bizde.

Bakan Kasapoğlu:
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, "Dünyanın, Avrupa'nın en yeni, en modern spor tesisleri bizde. Her ilimizde her ilçemizde spor yatırımlarımız var" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Muğla'da AK Parti tarafından düzenlenen istişare yemeğine katıldı. Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen etkinliğe katılım yoğun oldu. Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin modern spor tesislere sahip olduğunu belirterek, "Cumhuriyet tarihinde tesis edilen spor yatırımları ile 2002 sonrası, 17 yılda gerçekleştirilen spor yatırımlarını kıyasladığımızda oranın üç misli yakın katlandığını görüyoruz. Bu anlamda çok ciddi bir devrimi ve tesisleşmeyi yaşadık. Dünyanın, Avrupa'nın en yeni, en modern spor tesisleri bizde. Her ilimizde her ilçemizde spor yatırımlarımız var. Bakanlık olarak spor turizmini önceleyen bir politikamız var. ve bu spor öncelikli projemizi de Marmaris öncelikli olarak planladık. Bunu da Serkan Yazıcı kardeşimizin belediye başkanı olmasıyla birlikte gerçekten önemli bir açılım ve önemli bir süreç olacağını düşünüyorum. Marmaris'imize, turizm ve spor camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kasapoğlu konuşmasında Marmarislilerden Serkan Yazıcı'ya destek olmalarını istedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:23 Kaynak: İHA

Muğla, Avrupa, Mehmet Kasapoğlu, Politika
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