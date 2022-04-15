Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Elazığ'da gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Elazığ'da gençlerle bir araya geldi

15.04.2022 23:40

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elazığ'da gençlerle buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elazığ'da gençlerle buluştu.

Tunceli'deki temaslarının ardından kente gelen Bakan Kasapoğlu, Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi'nde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa katıldı.

Gençlik Merkezi önünde folklor ekibinin sunduğu gösteriyi izleyen Kasapoğlu, daha sonra program alanına geçerek gençlerle bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu'nun gençlerle bir süre sohbet ettiği program, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Programa Elazığ Valisi Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ve kurum müdürleri katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Elazığ'da gençlerle bir araya geldi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Elazığ'da gençlerle bir araya geldi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Elazığ'da gençlerle bir araya geldi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Elazığ'da gençlerle bir araya geldi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Elazığ'da gençlerle bir araya geldi

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Elazığ'da gençlerle bir araya geldi - Son Dakika


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