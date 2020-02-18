Bakan Kasapoğlu: "Elazığ'da KYK yurtlarında kalan öğrencilerimizden şubat ayı ücreti alınmayacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu: 'Elazığ'da KYK yurtlarında kalan öğrencilerimizden şubat ayı ücreti alınmayacak' - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: "Elazığ'da KYK yurtlarında kalan öğrencilerimizden şubat ayı ücreti alınmayacak"

16 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elazığ'da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerden şubat ayında ücret alınmayacağını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elazığ'da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerden şubat ayında ücret alınmayacağını duyurdu.

Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan deprem felaketinin ardından tesislerini depremzedelerin hizmetine açan Gençlik ve Spor Bakanlığından bu kez üniversite öğrencilerine yönelik bir adım geldi.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından, "Yaşanan deprem felaketinden dolayı yarıyıl tatili uzatılan Elazığ'da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüze bağlı yurtlarda kalan öğrencilerimizden şubat ayı yurt ücreti alınmayacaktır. Bu karar öncesinde yurt ücretini ödeyen öğrencilerimizin paraları ise iade edilecektir." paylaşımını yaptı.

Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla başlatılan uygulamadan yaklaşık 9 bin öğrenci yararlanacak.

Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi haricinde sömestir tatili 24 Şubat'a kadar uzatılmıştı.

Mehmet Kasapoğlu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:24 Kaynak: AA
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