Bakan Kasapoğlu, engelli gençlerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engelli gençlerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nda gerçekleşen kabulde Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sizlerin beklentileri, talepleri bizler için çok değerli. İletişimimizi elbette çok önemsiyoruz. Bunu güçlendirmek adına sadece yılın 1 haftasında değil, tüm günlerde sizlerin yanında olduğumuzu, kapımızın gönlümüzün açık olduğunu altını çizmek istiyorum. Sporcusuyla genciyle bugüne kadar engelleri pek çok açıdan bertaraf ettiğimiz gibi yine hep birlikte ortadan kaldıracağız" dedi.

"HER ALANDA PEK ÇOK BAŞARININ ALTINA İMZANIZI ATIYORSUNUZ""Ben tüm dünyada bu anlamda bir farkındalık, daha güçlü bir bilinç temenni ediyorum" diyen Bakan Kasapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu haftanın da bu bilince vesile olmasını diliyorum. Doğru eğitim programları, sosyalleşme desteğiyle engelli vatandaşlarımızın pek çok başarının altında imzasının olduğunu hep birlikte biliyoruz. Sanattan spora, spordan eğitime, iş dünyasına hayatın her alanında başarı hikayesi yazan bireylerimiz var. Bu ayrı bir övünç kaynağıdır. Ben bu çerçevede tüm zorluklara rağmen yılmadan, yorulmadan inancını, heyecanını kaybetmeden mücadele eden tüm vatandaşlarımıza bu vesileyle önemli bir motivasyon ve ilham kaynağı oldukları için sadece kendileri için değil, tüm toplum, tüm insanlık için bir ilham kaynağı oldukları için ayrıca önem verdiğimizi, bu anlamda saygı duyduğumuzu ifade etmek istiyorum.""ERİŞİLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAKTA KENDİMİZİ SORUMLU GÖRÜYORUZ"Bakan Kasapoğlu, en iyi imkanı sunmak adına ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, onları güçlendirecek, onlara destek olacak projeleri geliştirmek de bizler için önemli bir görev, önemli bir sorumluluk ve bu çerçevede en iyi imkanı sunmak da her alanda erişilebilirliği sağlamakta da kendimizi sorumlu gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Devlet olarak, hükümet olarak bu anlamda sorumluluğumuzu en güçlü şekilde hissetmekle birlikte sivil toplumun, özel sektörün bu anlamda tüm kurum ve bireylerin eşgüdüm taşıması gerekiyor. Hem sporcularımızın hem engelli bireylerimizin spor yapması, spor tesislerine erişimi hem de profesyonel spora katılmaları ciddi önem arz ediyor. Bu anlamda elbette toplumsal farkındalığı sağlamak, toplumsal farkındalığı güçlendirmek de apayrı bir çalışma konusu" diye konuştu."2020 PARALİMPİK OYUNLARI'NDA MİLLİLERİMİZİN GÖNLÜ SPORCULARIMIZLA OLACAK"

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, "Sizlerin gençlere ilham verme yanında, onlara rol model olma yanında, dünya spor tarihinde farklı başarılarla isimlerinizi altın harflerle yazdırma başarınız da rekorlarla, madalyalarla taçlandırmanız da apayrı bir mutluluk. İnanıyorum ki 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da milletimizin gözü, gönlü sporcularımızla birlikte olacak. Bu anlamda sporun evrensel mesajını da tüm insanlığa haykıracağız" ifadelerini kullandı.

- Ankara