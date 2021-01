Bakan Kasapoğlu, Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin her alanda zirveye oynayan bir ülke olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncü liderliği, güçlü vizyonu ile hamdolsun ulaşımı, ekonomisi, sanayisi, eğitimi, sağlığı ile zirveye oynadığımız gibi sporda da gençlikte de yarınların en güçlü iddiası olan bir ülkeyiz." dedi.

Ortahisar ilçe merkezindeki Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nin açılış törenine katılan Bakan Kasapoğlu, gençlerin, "Trabzon seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla karşılandı. Kasapoğlu, gençlere, "Biz de Trabzon'la gurur duyuyoruz, sizlerle gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Kasapoğlu, tarihin, dostluğun, kardeşliğin, tabiatın, güzelliğin, yiğitliğin şehri Trabzon'da olmanın mutluluğunu, heyecanını yaşadığını dile getirerek, her zamanki gibi sıcak ve samimi ev sahipliği ile ağırlandıklarını aktardı.

Trabzon'un her zaman varlığını en güzel şekilde ifade eden, bunu da tarihte müstesna bir yere koyan şehir olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, Trabzon'un her açıdan gelişmesi ve ilerlemesinin çok ama çok önemli olduğunun altını çizdi.

Kasapoğlu, gençlik ve sporun Türkiye'nin istikbali açısından iki önemli alan olduğuna dikkati çekerek, "Bu alanda gelinen nokta son 18 yılda çok anlamlı bir boyutu ortaya koyuyor. 90'dan fazla tesis, son 18 yılda 10 misli tesisleşmeyi ortaya koydu. Gerek spor alanları, havuzları, salonları, semt sahaları ile futbol, basketbol, voleybol alanları, tenis kortlarıyla ve Türkiye'deki ilk deniz dolgusu olarak çok anlamlı Şenol Güneş Spor Kompleksi, stadyumu ile." diye konuştu.

Yurt kapasitesinin tam üç misli arttığını vurgulayan Kasapoğlu, "5 bin iken şu anda 15 bin yurt kapasitemiz ve tabii ki gençlik merkezlerimiz. 'Gençlerimiz neredeyse biz oradayız' anlayışı ile Trabzon'un en merkezi alanına 7/24 hizmet politikamızla eş güdümlü faaliyet gösterecek, gençlerimize yeni bir yuvanın, merkezin kazandırılmasının da heyecanını yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kasapoğlu, Türkiye'nin her alanda zirveye oynayan bir ülke olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın öncü liderliği, güçlü vizyonu ile hamdolsun ulaşımı, ekonomisi, sanayisi, eğitimi, sağlığı ile zirveye oynadığımız gibi sporda da gençlikte de yarınların en güçlü iddiası olan bir ülkeyiz. Bu anlamda da Trabzon en öncü şehirlerinden bir tanesi. Hükümetimizin spordaki, gençlikteki iddiasını en güçlü şekilde şahit olarak yaşayan, hisseden şehirlerden bir tanesi. Bizim de hedefimiz, 'İki günü eşit olan ziyandadır' anlayışı ile bunu daha yukarılara taşımak."

Trabzon'un, Trabzonlunun gündeminde her daim sporun olduğunu bildiklerini anlatan Kasapoğlu, "Trabzonlunun bu anlamdaki potansiyeli çok güçlü, biz de gençlerimizi yarınlara daha güçlü, daha donanımlı hazırlama adına gençlik merkezlerimize, her alandaki spor imkanlarımızla, yurtlarımızla bu çıtayı yukarı taşımaya devam edeceğiz." dedi.

"Biz gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz"

Kasapoğlu, 2020 yılının bu anlamda koronavirüs salgınına rağmen dolu dolu yaşandığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Pandemiye rağmen Türkiye'mizin tüm vilayetlerinde olduğu gibi Trabzon'umuz için de çok güçlü bir şekilde yatırımla çalışmayla geçirdik. Yine 2021'i de daha da ileri taşıyarak dolu dolu, verimli bir şekilde yaşamanın gayreti, heyecanı içerisindeyiz. Bugün de yine gerek Trabzon Büyükşehir Belediyemizle gerekse ilçelerimizle ve diğer tüm kurum ve kuruluşlarımızla işbirliğimizi masaya yatıracağız, planlarımızı, projelerimizi, stratejilerimizi tekrar konuşacağız ve bunları daha yukarı taşımanın gayreti, çalışması inancı içerisinde ve yine bugün olduğu gibi bir olarak, beraber olarak bu güzel tabloyu daha diri tutmanın gayreti içerisinde olacağız."

Gençliğin en büyük umut, varlık ve imkan olduğunun altını çizen Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Ülkemiz gençlerimizin omuzunda inşallah yarınlara daha emin adımlarla yürüyecek, bizler de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimiz için hiç bir fırsatı geride tutmadan, her imkanı onların önüne sererek, onların elinden tutmaya, onlarla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Gençler bu anlamda bizi hiçbir zaman mahcup etmediler. Biz gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz ve onlar her şeyin güzelini, her şeyin en iyisini hak ediyorlar. Çünkü bizim gençlerimiz dünyaya vicdan, adalet penceresinden bakan gençler. Dünyanın 5'den büyük olduğunu çok iyi bilen gençler, onlar yarınların aydınlık dünyasında sözü olan, eseri olan gençler olacaklar. Bu merkezler onların yarınlara daha güçlü hazırlanmasında kendilerine birer yurt olacak, birer yuva olacak ve inanıyoruz ki yarınlar hem Türkiye için hem insanlık için bizim gençlerimizle çok daha aydınlık, çok daha müreffeh olacak."

Kasapoğlu, gençlerin, "Gençlik burada bakanının yanında" sloganları üzerine, "Bizler de gençlerimizin yanındayız her zaman." dedi.

"Biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımız gençleri bazıları gibi sözde değil, özde seven ve değer veren bir lider." ifadesini kullanan Kasapoğlu, "Bugün hamdolsun gençler her alanda 18 yaşında seçme, seçilme hürriyetine sahip oldular Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarlarıyla. Birileri karşı çıktı, o süreçleri çok iyi biliyoruz ve bugünlerin en büyük umudu olan gençler yarınların iş insanları, profesyonelleri, anneleri, babaları olarak çok daha farklı bir dünyanın kurulmasına öncü gençler olacaklar." diye konuştu.

"İyi ki varsın Eren"

Kasapoğlu, Trabzon'un yiğitliğin, kardeşliğin şehri olduğunu yineleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eren Bülbül kardeşimiz... Sadece Trabzon'un değil, ülkemizin gençlik sembolü, yiğitlik sembolü, cesaret sembolü olan şehit Eren kardeşimizi bu vesileyle rahmetle anıyorum. Kendisini hiçbir zaman unutmadık, hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız ve Eren'lere kıyanlara derslerini verdiğimiz gibi, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Şunu her zaman ifade ediyorum, Fırat'ın, Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmayacağız, Karadeniz'in kuzularını çakallara kaptırmayacağız, gençlerimizin istikbalini o çakalların çalmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz."

Eren Bülbül'ün Trabzon'un, gençlerin, Türkiye'nin ve cesaretin sembolü olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah Eren'imizin hatırasını bu gençlik merkezimizde, Trabzon'un en orta yerinde Eren Bülbül Gençlik Merkezi olarak ilelebet yaşatacağız. Bu vesile ile Eren kardeşime 'İyi ki varsın Eren' diyorum, 'İyi ki varsın kardeşim' diyorum, 'Seni unutmadık, unutmayacağız' diyorum. Bu aziz toprakları, bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimi, bu anlamda gazi olan tüm büyüklerimizi, kardeşlerimizi, hürmetle, rahmetle yad ediyorum. Bizim davamız insanlık davası, 'Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için' diyor Yunus, o yüzden bu sevgi medeniyetini büyütme adına, umudu, kardeşliği güçlendirme adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gayret etmeye, çalışmaya, ter dökmeye devam edeceğiz."

Kasapoğlu, Trabzon'un alın terinin, çalışkanlığın ve gayretin şehri olduğuna işaret ederek, "O yüzden bu şehirdeki bu tabloyu daha güçlü kılmak hep birlikte inşa edeceğimiz bu anlamlı çalışmalarla daha da güzel olacak, buna inanıyoruz. O yüzdendir ki gerek spor salonlarımız gerek gençlik merkezlerimiz her nerede ne ihtiyaç var ise her zaman bu milletin emrinde olmaya devam edecek." dedi.

İhtiyaçların her geçen gün dinamik bir yapı olması hasebiyle değiştiğini ve geliştiğini aktaran Kasapoğlu, "Biz de inşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her nerede ne ihtiyaç var ise her daim tüm milletimizin, tüm gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz ve tabii ki sizlerle bu vesileyle buluşmalarımız, kucaklaşmalarımız, çalışmalarımız devam edecek. Özellikle bugünkü çalışmalarımızın şehrimiz, gençlerimiz ve sporcularımız için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Gençlik merkezimiz, kutlu olsun, hayırlı olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Bakan Kasapoğlu, Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkan Vekili Hasan Dilekoğlu ve diğer ilgililerle birlikte kurdele keserek merkezin açılışını gerçekleştirdi.

Merkezde incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, gençlerle bir süre sohbet etti.