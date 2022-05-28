Bakan Kasapoğlu, Esenler Gençlik Günleri'ne katıldı - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, Esenler Gençlik Günleri'ne katıldı

28.05.2022 21:34

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kadın boksörlerimiz, tekvandocularımız, basketbolcularımız, voleybolcularımız, artık her branşta Türkiye'nin iddiası çok daha büyük başarılara yürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kadın boksörlerimiz, tekvandocularımız, basketbolcularımız, voleybolcularımız, artık her branşta Türkiye'nin iddiası çok daha büyük başarılara yürüyor." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Esenler Belediyesi tarafından Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlenen Esenler Gençlik Günleri'nin son gününde gençlerle bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu'na Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da eşlik etti.

Burada kurulan konser alanında platforma çıkarak bir konuşma yapan Kasapoğlu, gençlerle beraber olmanın onurunu yaşadığını ve gençlerle buluşmasını sağlayan başkan Mehmet Tevfik Göksu'ya teşekkür ettiğini belirterek, "Gençler bu ülkenin en büyük umudu. Sadece Türkiye'nin değil, insanlığın umudu bizim gençlerimiz. İnsanlığın vicdanı. İnsanlığa adalet penceresinden merhametle bakan gençlerle, sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

Teknolojide, sanatta, kültürde, bilimde, her alanda gençlerin yanında olduklarını anlatan Bakan Kasapoğlu, "İşte spor alanı. Geçtiğimiz hafta gençlerimiz sporda Türkiye'nin çıtasını çok yukarı taşıdılar. Onlarla da gurur duyuyoruz. Kadın boksörlerimiz, tekvandocularımız, basketbolcularımız, voleybolcularımız, artık her branşta Türkiye'nin iddiası çok daha büyük başarılara yürüyor." ifadesini kullandı.

"Esenler halkının gece gündüz emrinde olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında, her alanda olduğu gibi sporda da tesis devrimini gerçekleştirdiklerini ve en güzel örneklerden birini de Esenler Belediyesi'nde sergilediklerini kaydeden Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Havuzları, salonlarıyla, bireysel antrenman sahalarıyla, futbolu, basketbolu, voleyboluyla, Esenler'de bu çıtayı daha yukarı taşımak adına pek çok çalışma gerçekleştirdik. İleriki günlerde açılışlarını başkanımızla birlikte yapacağız, hizmete sunacağız, şimdiden hayırlı olsun diyorum. Kadını, erkeği, genci yaşlısı, engellisiyle tüm Esenler halkının gece gündüz emrinde olacak bu tesisler. Hizmet kalitesini daha yukarı taşımaya devam edeceğiz. Esenler bugüne kadar bizi hiçbir zaman mahcup etmeyen, demokrasinin, milli iradenin sancaktarlığını yapan bir ilçemiz. Bundan sonra milli iradeyi en güçlü şekilde Esenler'in temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Yarın İstanbul'un fethini kutlayacağız. Fetih yıldönümünde fetih şuuruyla bir araya geleceğiz. Başkomutanımız, sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin temelini, yeşil dolu bir bahçenin temelini sizlerle birlikte atacağız. Şimdiden İstanbul'umuz için, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Bakan Kasapoğlu, bugün gençlik festivalinin son günü olduğunu ve bu festivalin Esenler'de en güzel şekilde organize edildiğini de ifade ederek, "Bakanlığımızın faaliyetlerini, çalışmalarını Esenlerimizde bundan sonra daha güçlü şekilde, sizlerin emrine amade kılacağımızı müjdeliyorum. Sizleri hürmetle selamlıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksü, Bakan Kasapoğlu'na gençlerin yaptığı bir dijital tablo hediye etti. Daha sonra sahneye çıkan şarkıcı Murat Kekilli, şarkılarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Bakan Kasapoğlu, Esenler Gençlik Günleri'ne katıldı
Bakan Kasapoğlu, Esenler Gençlik Günleri'ne katıldı
Bakan Kasapoğlu, Esenler Gençlik Günleri'ne katıldı
Bakan Kasapoğlu, Esenler Gençlik Günleri'ne katıldı
Bakan Kasapoğlu, Esenler Gençlik Günleri'ne katıldı
Bakan Kasapoğlu, Esenler Gençlik Günleri'ne katıldı
Bakan Kasapoğlu, Esenler Gençlik Günleri'ne katıldı
Bakan Kasapoğlu, Esenler Gençlik Günleri'ne katıldı
Bakan Kasapoğlu, Esenler Gençlik Günleri'ne katıldı
Bakan Kasapoğlu, Esenler Gençlik Günleri'ne katıldı

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Kaynak: AA

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