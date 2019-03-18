Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Esnaf Ziyaretinde Berbere Girerek Sakal Tıraşı Oldu

Bakan Kasapoğlu, Esnaf Ziyaretinde Berbere Girerek Sakal Tıraşı Oldu

1 saat önce

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun berberde traş olma görüntüleri Kasapoğlu'nun esnaf ziyaretinden görüntüler BAYBURT - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu. Bayburt şehir merkezinde esnafları ziyaret etti, bir berbere girerek sakal tıraşı oldu.

Bakan Kasapoğlu, Esnaf Ziyaretinde Berbere Girerek Sakal Tıraşı Oldu, System.String[]
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun berberde traş olma görüntüleri
Kasapoğlu'nun esnaf ziyaretinden görüntüler BAYBURT - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu. Bayburt şehir merkezinde esnafları ziyaret etti, bir berbere girerek sakal tıraşı oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:56 Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Bayburt, Güncel
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