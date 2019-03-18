Bakan Kasapoğlu, Esnaf Ziyaretinde Berbere Girerek Sakal Tıraşı Oldu
1 saat önce
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun berberde traş olma görüntüleri Kasapoğlu'nun esnaf ziyaretinden görüntüler BAYBURT - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu. Bayburt şehir merkezinde esnafları ziyaret etti, bir berbere girerek sakal tıraşı oldu.
- Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun berberde traş olma görüntüleri
Kasapoğlu'nun esnaf ziyaretinden görüntüler BAYBURT - Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu. Bayburt
şehir merkezinde esnafları ziyaret etti, bir berbere girerek sakal tıraşı oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:56 Kaynak: AA
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