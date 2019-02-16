Bakan Kasapoğlu, Esnaf Ziyaretinde Bulundu
1 saat önce
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun esnaf ziyaretlerinden detaylar KİLİS - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal, Mustafa Hilmi Dülger ile Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:08 Kaynak: AA
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