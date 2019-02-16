Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Esnaf Ziyaretinde Bulundu

Bakan Kasapoğlu, Esnaf Ziyaretinde Bulundu

1 saat önce

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun esnaf ziyaretlerinden detaylar KİLİS - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal, Mustafa Hilmi Dülger ile Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun esnaf ziyaretlerinden detaylar KİLİS - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal, Mustafa Hilmi Dülger ile Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:08 Kaynak: AA

Kilis, Mehmet Kasapoğlu, Cumhuriyet Caddesi, Güncel
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