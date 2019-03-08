Bakan Kasapoğlu Etimesgut'ta Esnaf Ziyaretinde Bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Etimesgut ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Etimesgut ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Kasapoğlu, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel için Etimesgutlulardan destek sözü aldı.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Etimesgut'ta esnaf ziyaretinde bulundu. Cuma namazını Hasan Kartal Orta Camii'nde kılan Bakan Kasapoğlu, cuma namazının ardından cemaate lokma tatlısı dağıttı, vatandaşların cumalarını kutladı. Ardından Bakan Kasapoğlu, esnaf ziyaretinde bulundu. Kasapoğlu'na, Etimesgut Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel de eşlik etti. Şehit Hasan Öztürk Caddesi'ndeki esnafları ziyaret eden Kasapoğlu, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel için Etimesgut esnafından destek sözü aldı. Kasapoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara çiçek verdi, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Bakan Kasapoğlu'na, uluslararası yarışmalarda madalya kazanmış kadın sporcular ile Gençlik ve Spor Bakanlığı kadın personelleri de eşlik etti. Esnaf ziyaretlerinin ardından Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Etimesgut Belediyesine geçti. Burada Enver Demirel ile bir süre sohbet eden Kasapoğlu, ardından 2019 Kamu Futbol Turnuvası'nın açılışına katılmak üzere Etimesgut'tan ayrıldı. - ANKARA

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