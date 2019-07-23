Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, EYOF'da madalya kazanan sporcuları tebrik etti
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Bakan Kasapoğlu, EYOF'da madalya kazanan sporcuları tebrik etti

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu 15'incisi düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin (EYOF 2019) ilk üç gününde 4 altın, 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplamda 9 madalya kazanan sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu, EYOF'da madalya kazanan sporcuları tebrik etti, System.String[]
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu 15'incisi düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin (EYOF 2019) ilk üç gününde 4 altın, 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplamda 9 madalya kazanan sporcuları kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 15'incisi düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 4 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 9 spor dalında 126 sporcuyla mücadele verdiğimiz 15. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde madalya kazanan milli sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı formayı üzerinde taşıyan tüm sporcularımızı kutluyor, müsabakaları devam eden sporcularımıza başarılar diliyorum." - ANKARA
Mehmet Kasapoğlu, Avrupa, Bakü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:10 Kaynak: İHA
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