Bakan Kasapoğlu Fatih Terim'e Taziyede Bulundu

Bakan Kasapoğlu Fatih Terim'e taziyede bulundu Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Bakan Kasapoğlu Adana'ya geldiADANA - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, babası vefat eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu Fatih Terim'e taziyede bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Bakan Kasapoğlu Adana'ya geldi



ADANA - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, babası vefat eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, dün sabah vefat eden Talat Terim'in cenazesine katılmak ve bazı incelemelerde bulunmak için Adana'ya geldi. Bakan Kasapoğlu önce kentteki bir otelde taziye dileklerini kabul eden Fatih Terim'i ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, daha sonra Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Adana Valiliği'nde şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Demirtaş'la bir süre görüşen Bakan Kasapoğlu, buradan öğle namazını müteakip defnedilecek olan Fatih Terim'in babası Talat Terim'in cenaze törenine katılacak.

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